Whatsapp yeni özelliğini duyurdu: Telefon numaraları otomatik doğrulanacak

'2.21.11.7' kodlu Android beta sürümü ile birlikte Whatsapp yeni özelliğini duyurdu. Artık telefon numaraları otomatik doğrulanacak. Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? İşte detaylar...

WABetaInfo, WhatsApp'ın Android sürümü için geliştirilmekte olan yeni bir özelliği keşfetti. Bu özellik, WhatsApp'a ilk kez giriş yapacak olan telefon numaralarının doğrulama işlemlerini otomatikleştiriyor. Böylelikle kullanıcıların işleri kolaylaşmış olacak. Ancak bu özellik yalnızca Android ekosistemine özel olacak. Zira Apple, arama geçmişinin okunması için herhangi bir API desteği sunmuyor.

WhatsApp'ın "2.21.11.7" kodlu Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, WhatsApp'tan yapılacak doğrulama aramasını otomatik hale getiriyor. Kullanıcı, telefon numarasını girdikten sonra seçeceği bu doğrulama yöntemi ile kod girmek ya da gelecek aramayla uğraşmak zorunda kalmayacak. Ayrıca her doğrulama işlemi için farklı bir telefon numarası kullanacak olan WhatsApp, böylelikle yeni doğrulama yönteminin istismar edilme imkanını da ortadan kaldıracak.

İşte Whatsapp'ın yeni özelliği

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcının verdiği telefon numarasına bir arama yapacak. Sonra bu arama, daha yanıt verilmeden otomatik olarak sonlandırılacak. Özellik sayesinde tüm doğrulama işlemi birkaç saniye içinde tamamlanmış olacak. Ancak bu özelliğin kullanılabilir olması için arama geçmişinin WhatsApp tarafından izlenebilmesine izin verilmesi gerekecek. Arama geçmişinin WhatsApp tarafından takip edilmesini istemeyen kullanıcılar, SMS ya da çağrı alarak doğrulama yapmaya devam edebilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.