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WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?
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WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?

İlk olarak Ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihi 15 Mayıs’a çeken WhatsApp’tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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29.05.2021 18:08:57
WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?

İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi. Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.

WHATSAPP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca sözcünün, “Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması daha önce, 15 Mayıs'a kadar yeni şartlara kaydolmadıkları takdirde, kullanıcıların temel özelliklere erişimini kademeli olarak kaybedeceklerini söylemişti. Daha sonra açıklama yapan WhatsApp, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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