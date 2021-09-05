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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp yakında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

WhatsApp yakında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

WhatsApp önümüzdeki kasım ayında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak. Telefonunuz kırmızı listedeyse, Facebook'a ait son derece popüler sohbet uygulamasını yükseltmeniz veya erişiminizi kaydetmeniz gerekiyor ya da yeni bir telefon almanız gerekecek.

41 Dakika Önce
2021-09-05 08:11:53
WhatsApp yakında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak

Anlık mesajlaşma ve haberleşme uygulaması WhatsApp, bir kez daha minimum özelliklerini değiştiriyor.

Bu yılın ilerleyen aylarında WhatsApp, 4.0.4 veya daha eski sürümleri çalıştıran Android cihazların Facebook'a ait uygulamayı çalıştıramaması için hedef gönderilerini değiştirecek. Bu değişiklik 1 Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada şu uyarıda bulunuldu: "WhatsApp, 1 Kasım 2021'de OS 4.0.4 ve daha eski sürümleri çalıştıran Android telefonları artık desteklemeyecek. Lütfen desteklenen bir cihaza geçin veya o zamana kadar sohbet geçmişinizi kaydedin."

Android telefonunuz 2012'de piyasaya sürülen 4.0.4 sürümünü çalıştırıyorsa, Google yapımı işletim sisteminin daha sonraki bir sürümüne geçmeniz gerekir.

Telefonunuzun daha sonra yükseltme hakkı yoksa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız daha yeni bir Android telefon satın almaktan başka seçeneğiniz yok.

Yeni bir cihaza geçiyorsanız, önce sohbet geçmişinizi kaydettiğinizden emin olmanız gerekir.

Bu haber, bu yılın başlarında WhatsApp'ın iOS 9 desteğini sonlandırmasından sonra geldi; bu, Apple hayranlarının sohbet uygulamasını kullanmak için en azından bir iPhone 5'e sahip olması gerektiği anlamına geliyordu. Bu destek değişikliği MacRumors şirketi tarafından Mart 2021'de bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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