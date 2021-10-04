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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma platformları WhatsApp, İnstagram ve Facebook'a erişim sağlanılmıyor. WhatsApp'a girmeye çalışan kullanıcılar '5xx Server Error' hatası ile karşılaşıyor. Peki WhatsApp çöktü mü?

52 Dakika Önce
2021-10-04 19:13:55
WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma platformları WhatsApp, İnstagram ve Facebook'a erişim sağlanılmıyor. WhatsApp'a girmeye çalışan kullanıcılar "5xx Server Error" hatası ile karşılaşıyor. Peki WhatsApp çöktü mü?

WhatsApp Web neden açılmıyor?

Facebook ana şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram çöktü. Sosyal medya platformlarına erişim sağlanılamıyor. WhatsApp'a girmeye çalışan kullanıcılar ise "5xx Server Error" hatası ile karşılaşıyor. Instagram da açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.

WhatsApp ne zaman düzelecek?

Konuyla ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

WhatsApp, İnstagram çöktü mü?

WhatsApp, Facebbok ve Instagram'da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan flaş açıklama geldi. Sayan “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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