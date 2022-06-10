WhatsApp Web nasıl kurulur? WhatsApp Web indir | WhatsApp Web giriş nasıl yapılır?

WhatsApp Web nasıl kurulur? Kullanıcıları için her özelliği ve yeniliği bünyesine taşımaya çalışan WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliği, bilgisayar bağlantısı. Özellikle bilgisayar üzerinden çalışan kişilerin işlemleri daha hızlı yapmasını sağlayan bu özellik, internette de sıklıkla araştırılıyor. Peki ama WhatsApp Web giriş nasıl yapılır? WhatsApp Web indir...

Kullanıcıları için her özelliği ve yeniliği bünyesine taşımaya çalışan WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliği, bilgisayar bağlantısı. Özellikle bilgisayar üzerinden çalışan kişilerin işlemleri daha hızlı yapmasını sağlayan bu özellik, internette de sıklıkla araştırılıyor. Peki ama WhatsApp Web giriş nasıl yapılır? WhatsApp Web indir...

WhatsApp Web nasıl kurulur?

WhatsApp web uygulamasını dilerseniz bilgisayarınıza indirebilir, dilerseniz de direkt olarak "web.whatsapp.com/" adresinden giriş yapabilirsiniz. Eğer bu adımların hepsi zor geliyorsa internet çubuğuna "WhatsApp web" yazmanız da yeterli olacaktır.

WhatsApp web giriş nasıl yapılır?

WhatsApp'ın kendi sitesi "web.whatsapp.com/"ne giriş yaptıktan sonra bağlantı yapmak istediğiniz telefon için seçenekler çıkacaktır. Android ve Apple gibi. Birini seçtikten sonra teleonunuzdan WhatsApp'agirin ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Bağlı cihazlar seçeneğine tıklayıp, QR kodunu okutun.

Telefonunuza bildirim gelecek ve giriş yapmış olacaksınız.

WhatsApp Web indir

WhatsApp Web'i bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ...