WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp güvenli midir?

Dünyada birçok kişi tarafından kullanılan popüler mesaj platformu WhatsApp, birçok özelliği ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. WhatsApp’ın kullanıcılarına sunmuş olduğu özelliklerden biri de WhatsApp Web uygulamasıdır. WhatsApp Web vasıtasıyla kullanıcılar bilgisayarları üzerinden WhatsApp’a kolaylıkla erişebilmektedir. Birçok kişi WhatsApp’ın bu özelliğinin nasıl kullanıldığını merak etmektedir. Peki WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? WhatsApp Web kullanmak güvenli midir?

Dünyada birçok kişi tarafından kullanılan popüler mesaj platformu WhatsApp, birçok özelliği ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. WhatsApp'ın kullanıcılarına sunmuş olduğu özelliklerden biri de WhatsApp Web uygulamasıdır. WhatsApp Web vasıtasıyla kullanıcılar bilgisayarları üzerinden WhatsApp'a kolaylıkla erişebilmektedir. Birçok kişi WhatsApp'ın bu özelliğinin nasıl kullanıldığını merak etmektedir. Peki WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? WhatsApp Web kullanmak güvenli midir?

WhatsApp, dünya çapında kullanılan ücretsiz mesaj, görüntü ve video gönderimi, sesli ve görüntülü konuşma özelliği de dahil olmak üzere günlük hayatta insanların yaşamlarını kolaylaştıracak özelliklere sahip bir sosyal medya aracıdır. WhatsApp sahip olduğu uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına güvenli bir kullanım garantisi de vermektedir. WhatsApp'ın kullanıcılarına sunmuş olduğu hizmetlerden biri de WhatsApp Web'dir. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları bilgisayar üzerinden WhatsApp'ı kullanabilmektedirler. WhatsApp kullanıcıları bu uygulamanın nasıl kullanıldığını, güvenli olup olmadığını merak etmektedirler. İşte tüm detayları WhatsApp Web nasıl kullanılır? sorusunun cevabı…

WhatsApp Web'e nasıl girilir?

WhatsApp Web'e girmek için öncelikle telefonda WhatsApp yüklü ve kullanılır halde olması gerekmektedir.

Daha sonra dizüstü veyahut masaüstü bilgisayarlardan herhangi bir internet tarayıcısı vasıtasıyla WhatsApp Web internet sitesine (https://web.whatsapp.com/) giriş yapılır.

WhatsApp uygulama olarak bilgisayara inebildiği gibi tarayıcı üzerinden de kullanılabilir. WhatsApp Web'i indirmek isteyen kullanıcılar için Windows ve Mac seçenekleri mevcuttur.

WhatsApp Web indirme işleminden sonra veyahut tarayıcı üzerinden açıldıktan sonra ekranda bir QR kod çıkacaktır.

Daha sonra telefon üzerinden WhatsApp uygulaması açılarak, menü kısmına gidilir.

Android işletim sistemine sahip telefon kullanan kişiler sağ üst kısımda yer alan Menü sekmesinden WhatsApp Web kısmına ulaşabilmektedirler. iOS telefonlar için ise WhatApp Web Ayarlar kısmında yer almaktadır.

Telefon üzerinden bu kısma gelindikten sonra kamera ile bilgisayar üzerinde yer alan QR kod okutulur. Bu sayede bilgisayar üzerinden WhatsApp Web kullanılabilir.

WhatsApp Web güvenli midir?

WhatsApp genel olarak güvenilir görülen uygulamalardan biridir. WhatsApp, bilgisayar üzerinden açıkken dahi telefondan kontrol edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar, istedikleri zaman telefon üzerinden WhatsApp Web bağlantılarını kesebilmektedirler. WhatsApp Web'e yapılan giriş ve çıkışlara ait bilgiler kullanıcılara telefon üzerinden bildirilmektedir.

Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web'e girilir mi?

Her ne kadar birçok kişi kamerasız bir telefondan ya da kamerası bozuk bir telefondan WhatsApp Web'e giriş yapmak istese de, bu mümkün görülmemektedir. Çünkü WhatsApp Web'e girerken kullanıcılar kendi telefonlarından bu işlemi gerçekleştirmektedirler. Telefonun arka kamerası kullanılarak WhatsApp uygulaması sayesinde kare kod okutulur ve WhatsApp Web'e kolaylıkla girilmiş olur. Eğer telefonumuzun kamerası bozuk ise ya da kamerasız bir telefonumuz var ise kare kodu okutamayacağımızdan dolayı bu işlemi yapamayız.

Bu noktada birçok sitede çeşitli uygulamalar vasıtasıyla kamerası olmayan telefondan veyahut kamerası bozuk bir telefondan WhatsApp Web'e giriş yapılabileceği söylenmektedir. Fakat bu gibi uygulamaları indirirken oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir uygulama vasıtasıyla bu işlem gerçekleştirilememektedir. Bu uygulamalar genellikle virüs bulaştırıp, telefonlara zarar vermek ve özel bilgilere erişmek adına kullanılabilir.

Bunun yanı sıra telefonumuzun kamerası bozulursa WhatsApp Web'i kullanabilmemizin tek bir yolu vardır. Eğer daha öncesinde bilgisayarımız üzerinden WhatsApp Web'e giriş yaptıysak ve çıkış yapmadıysak bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliriz. Daha öncesinde kullandığımız tarayıcı üzerinden https://www.whatsapp.com/ adresine girip en üstte yer alan WhatsApp Web seçeneğini işaretlersek bu işlemi kolaylıkla yapabiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.