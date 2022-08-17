WhatsApp Web güncellendi! İşte o yenilikler...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü kullanımına güncelleme geldi. Bugün itibarıyla WhatsApp bilgisayar sürümü güncellendi ve web tabanlı Electron teknolojisini kullanan eski uygulamanın yerini Windows teknolojileri kullanılarak yeniden yazılan uygulama aldı.

ShiftDelete'te yer alan habere göre; bugün itibarıyla WhatsApp bilgisayar sürümü güncellendi ve web tabanlı Electron teknolojisini kullanan eski uygulamanın yerini, çok daha verimli çalışan ve yerel Windows teknolojileri kullanılarak yeniden yazılan uygulama aldı. WhatsApp Desktop uygulaması işletim sistemi üzerinde yerel olarak çalıştığı için önceki sürüme kıyasla çok daha güvenilir ve hızlı bir yapıda.

Avantajları var

Yeni grup özellikleri getiren WhatsApp'ta grup yöneticileri, gruplara katılacak kişileri onaylama hakkına sahip olacak.

Uygulamanın sunduğu bazı avantajlar da var. Buna göre kullanıcıların telefonları çevrimdışıyken de mesaj gönderip alabilmesi mümkün hale gelirken, arayüz artık daha temiz bir yapıda karşımıza çıkıyor.