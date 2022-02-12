WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır? Bilgisayardan WhatsApp görüntülü arama yapma

Bilgisayardan WhatsApp görüntülü arama yapma | WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır? WhatsApp dünyanın en çok kullanılan çevirim içi mesajlaşma platformlarından biri. 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan WhatsApp kullanıcı sözleşmeleri nedeniyle kan kaybetmişti. Kullanıcılarının gönlünü almak isteyen WhatsApp yeni özelliklerini de bir bir devreye sokuyor. Son olarak WhatsApp Web'de görüntülü konuşma özelliğinin hayata geçmesi için denemelere başlandığı bildirildi. Peki WhatsApp Web üzerinden (PC) görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp geçtiğimi aylarda kullanıcı sözleşmesi dayatması ile kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Daha sonra geri adım atmak zorunda kalan şirket kullanıcılarına peş peşe yeni özellikler sunmaya başladı. Kaybolan mesaj özelliğinden sonra WhatsApp herkesin merakla beklediği özellik için ilk adımını attı. WhatsApp Web üzerinden arama özelliğinin bazı test kullanıcılarına sunulduğu idia edildi. Bu gelime bilgisayarda uzun süre vakit geçiren ofis çalışanlarını oldukça sevindirdi.

WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcılarının istekleri doğrultusunda platforma yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. WhatsAppp Web kullancıları görüntülü konuşma özelliğinin artık Web'e gelmesini istiyordu. Bu konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. WhatsApp Web üzerinden görüntülü konuşma özelliğini test etmeye başladı. Ancak şu an hizmet test aşamasında olduğu için kullanıcıların hizmetine sunulmuş değil.

Bilgisayardan WhatsApp görüntülü arama yapma

Bilgisayardan WhatsApp görüntülü arama yapmak için öncelikle WhatsApp'ın masaüstü sürümünü bilgisayara yüklemeniz gerekiyor. Bunun için https://www.whatsapp.com/download adresine gitmeniz gerekiyor.

Ardında nkullanacağınız cihaza uygun olan indirme seçeneğini seçip WhatsApp Masaüstü programını indirip kurmanız gerekiyor.

Ardından telefonunuz ile cihazınızı kare kod okutması yaparak eşleştirmeniz gerekiyor.

Eşleştirme tamamlandığı zaman bilgisayardan WhatsApp görüntülü konuşma ve sesli arama yapmak için şu adımları takip edin;

1. Adım: Aramak istediğiniz kişiyle aranızdaki bireysel sohbeti açın.

2. Adım: Görüntülü arama simgesine tıklayın.

3. Adım: Arama sırasında mikrofonunuzu sessize almak veya sessizden çıkarmak için Mikrofon simgesine, kameranızı açmak veya kapatmak için de Kamera simgesine tıklayabilirsiniz.

4. Adım: Aramayı sonlandırmak için Aramayı bitir'e tıklayın.

WhatsApp Web görüntülü konuşmada dikkat edilmesi gerekenler

WhatsApp Web Masaüstü görüntülü konuşma başlatmadan önce şunlara dikkat etmeniz gerekebilir;

1- Bilgisayarınızda ve telefonunuzda aktif bir İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

2- WhatsApp'ın bilgisayarınızın mikrofonuna ve kamerasına erişebilmesi gerekir.

3- Arama yapabilmek için bilgisayarınıza bağlı bir ses çıkış cihazına, mikrofona ve kameraya sahip olmanız gerekir. Kamerası olmayan cihazlarda görüntülü arama desteklenmemektedir. .