WhatsApp'tan yeni özellik

WhatsApp'ta kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler.

WhatsApp, uzun zamandır durum güncellemesi bölümünde bir yenilik yapmamıştı. 2017'de, o zamana kadar sadece metin tabanlı olan durum güncellemeleri daha sonra kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabileceği bir forma dönüşmüştü. Aradan yaklaşık beş yıl geçti ve şimdi bu bölüm bir defa daha güncelleniyor.

Chip dergisinin haberine göre WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. Yani kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Ekran görüntüsünden de izlenebileceği gibi, durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar. Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor. .