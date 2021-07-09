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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp'tan yeni özellik

WhatsApp'tan yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp düşük kaliteli video ve fotoğraf sorununu çözüyor. Şirket kullanıcılara üç farklı seçenek sunacak. Kullanıcılar istedikleri kalitede fotoğraf gönderebilecek.

2 Saat Önce
2021-07-09 12:38:18
WhatsApp'tan yeni özellik

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların uzun süredir şikayetçi olduğu bir konuya el attı.

WhatsApp düşük veri ve depolama hassasiyeti nedeniyle yıllardır hem video hem fotoğrafların kalitesini düşürüyordu.

Düşük kaliteden şikayetçi olan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. WhatsApp kendi hassasiyetini göz önünde bulunduracak bir geliştirmeye gidiyor.

Şirket yeni güncellemesiyle kullanıcılara tercih hakkı verecek. WABetaInfo'da yer alan bilgilere WhatsApp kullanıcılara üç farklı kalite seçeneği sunacak. Böylece kullanıcılar fotoğraf kalitesini belirleyebilecek.

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İŞTE SEÇENEKLER

Otomatik (Tavisye edilen): Bu seçenek, ağ hızına bağlı olarak görüntüleri sıkıştırıp sıkıştırmama kararını uygulamaya bırakacak.

En iyi kalite: Bu seçeneğin seçilmesi, mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlanacak.

Veri tasarrufu: Veriden ve depolama alanından tasarruf etmek için görüntüler sıkıştırılacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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