WhatsApp'tan yalnızlar için 'kendine mesaj' özelliği

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, masaüstü uygulamasının beta sürümünde keşfedilen yeni özellikle beraber, kullanıcılar farklı cihazlar üzerinden kendilerine mesaj gönderebilecek. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanılabilir olacağı henüz bilinmiyor.

WebTekno'nun haberine göre; WhatsApp, uzun süredir eksik olan bir özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp üzerinden kendisine mesaj atmak isteyen kullanıcıların, web sürümden bir mesaj davetiyesi atması ve dışarıdan bir 'sohbet' başlatması gerekiyordu.

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle beraber kullanıcılar, rehberlerindeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendileriyle sohbet başlatabilecek.

Yeni özellik nasıl kullanılacak?

WhatsApp'ın masaüstü uygulaması WhatsApp Desktop'un beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, rehberdeki kişiler görüntülendiğinde kullanılabilecek. Kullanıcılar, rehberlerinden kişi seçtikleri sayfanın en üstünde kendilerini görebilecek ve buraya tıklayarak kendilerine mesaj gönderebilecek.

Yeni özelliğin, beta sürümünden çıkarak tam sürüme gelerek tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

WhatsApp, son olarak grup sohbetlerinde gönderilen mesajlarda mesajı gönderinin profil fotoğrafını mesajla birlikte gösteren özelliğini test ediyordu.