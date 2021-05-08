WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması

Facebook'un mesajlaşma servisi WhatsApp, geçtiğimiz aylarda veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurmuş ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Bunun üzerine şirket tepki çeken güncelleme kararının 15 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

Facebook'un mesajlaşma servisi WhatsApp, geçtiğimiz aylarda veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurmuş ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Bunun üzerine şirket tepki çeken güncelleme kararının 15 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre WhatsApp, Cuma günü yaptığı açıklamada sözleşmeyi onaylamayan hesapların silinmeyeceğini ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi kabul etme şansı sunulacağını belirtti.

Kullanıcılar güncelleme kararının yürürlüğe gireceği 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamasa da WhatsApp hesaplarını silmeyecek ancak, sözleşmeyi onaylayana kadar WhatsApp'ın tam işlevselliğine sahip olamayacaklar.

Kullanıcılar kısa bir süre için arama ve bildirim alabilecek, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.