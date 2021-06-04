DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Mısır’dan Filistin'e Gazze'nin imarı için ekip desteği
John Wick 4 oyuncu kadrosu tamamlandı: Süpriz son isim
Instagram'da 'ölüm ilanı' intikamı
Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi
Putin'den muhaliflerin seçimlere girmesine engel
New York'taki FETÖ'nün reklam panolarına iddianame
‘Bu hafta ne var Hasan?’
Alman Kardinal Papa'dan görevinden affını istedi
'Terör kampları'... Mahmur nasıl ortaya çıktı?
Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021 İlkokul-ortaokul-lise sınıf tekrarı var mı?
Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?
Karadeniz Ereğli müjdesi ne? Zonguldak Ereğli açıklarında doğalgaz mı bulundu?
Hamaney: Bazı adaylara haksızlık yapıldı
Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'randevu krizi' açıklaması

WhatsApp'ta yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.06.2021 12:10:09
WhatsApp'ta yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek. Ayrıca iPad desteği de geliyor.

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya açıklamalarda bulundu.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş