Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır?

Whatsapp son dönemin en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biridir. Whatsapp metin stilleri ile dikkat çekici ve özgün mesajlar gönderilebilir. Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili metin nasıl yazılır? Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır? sorularının cevabı haberimizde...