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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır?

Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır?

Whatsapp son dönemin en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biridir. Whatsapp metin stilleri ile dikkat çekici ve özgün mesajlar gönderilebilir. Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili metin nasıl yazılır? Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır? sorularının cevabı haberimizde...

39 Dakika Önce
2021-11-19 11:33:12
Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazma! Whatsapp'ta yazı stilleri! Whatsapp'ta yazı stilleri nasıl kullanılır?

İşte Whatsapp'ta kalın, italik ve üstü çizili yazı yazma yönetemleri...

WHATSAPP İTALİK YAZMA STİLİ

Mesajınızı italik yapmak için, yazının önüne ve arkasına altçizgi ekleyin:

_yazı_

WHATSAPP KALIN YAZMA STİLİ

Mesajınızı kalın yapmak için, yazının önüne ve arkasına yıldız ekleyin:

*yazı*

WHATSAPP ÜSTÜ ÇİZİLİ YAZMA STİLİ

Mesajınızı üstü çizili yapmak için, yazının önüne ve arkasına yaklaşık işareti (tilde) ekleyin:

~yazı~

WHATSAPP TEK ARALIKLI YAZMA STİLİ

Mesajınızı tek aralıklı yapmak için, yazının önüne ve arkasına üç tane ters tik işareti ekleyin:

```yazı```

Alternatif olarak:

Android'de, yazdığınız metni basılı tutarak > Daha { > ve kalın, italik, üstü çizili ve tek aralıklı arasında seçim yapabilirsiniz.

iPhone'da, yazdığınız metni basılı tutun > * BIU * > ve kalın, italik ve üstü çizili arasında seçim yapabilirsiniz.

Not: Bu opsiyonu devre dışı bırakmak mümkün değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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