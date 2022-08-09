WhatsApp'ta bir devir kapanıyor! Herkesin kullandığı işlem artık engellenecek

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından duyurulan yeni WhatsApp güncellemesinde gizliliğe daha fazla önem verilecek. Bu kapsamda WhatsApp'ta ârtık ekran görüntüsü alınamayacak.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak güncelleniyor ve her zaman yeni seçeneklerle donatılıyor. Bu bağlamda Mark Zuckerberg, gizlilik odaklı üç heyecan verici yeni özelliği duyurdu.

Kişisel Facebook sayfasındaki bir gönderide Meta'nın CEO'su, grup ve birebir sohbetlerin gizliliğini iyileştirmeye yardımcı olacak bir dizi yeni özellik hakkında bilgi verdi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Yeni özellik için geç kalınsa da şirket kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate adlı. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.

GRUPTAN ÇIKTIĞINIZ KİMSEYE BİLDİRİLMEYECEK

Sırada olan diğer güncellemeler arasında, gruptan çıktığınız zaman hiçbir kullanıcıya bu bilginin verilmemesi de yer alıyor. Şu anda gruptan çıktığınız zaman gruptan çıktığınız tüm grup üyelerine bildiriliyor. Yeni güncelleme sonrası bir gruptan gerçek anlamda sessizce çıkabilecek.

Ayrıca çevrimiçi durumunuzu kimlerin görebileceği üzerinde daha fazla gizlilik seçeneği de yakında tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacak.

Zuckerberg konuyla ilgili gönderisinde şunları söyledi:

WhatsApp'a yeni gizlilik özellikleri geliyor: herkesi bilgilendirmeden grup sohbetlerinden çıkın, çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini kontrol edin ve bir kez görüntülendiğinde ekran görüntüsü alınmasını önleyin. Mesajlarınızı korumanın ve yüz yüze görüşmeler kadar gizli ve güvenli tutmanın yeni yollarını geliştirmeye devam edeceğiz.

Şu anda, bu yeni özelliklerin ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak güncellemeler WhatsApp'ın beta sürümlerinde göründüğünden en geç bu yıl sonuna kadar tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Haber7