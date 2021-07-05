WhatsApp silinin mesajları geri getirme

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Sahip olduğu birçok uygulama sayesinde kullanıcılarına kolay bir kullanım olanağı sunar. Bu uygulamalardan biri de herhangi bir sebeple silinen WhatsApp mesajlarını geri getirme işlemidir? Peki WhatsApp mesajları geri getirilebilir mi? WhatsApp mesajları nasıl geri getirilebilir? WhatsApp mesajları Google Drive üzerinden geri getirilebilir mi?…

Günden güne sosyal medya platformalarının kullanıcı sayısı ciddi bir şekilde artmaktadır. Özellikle mobil cihazlarının kullanımının artması bu uygulamalara olan talebi de artırmaktadır. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biride WhatsApp uygulamasıdır. WhatsApp popüler bir mesajlaşma uygulaması olup mesaj, fotoğraf, video, belge, konum, ses kaydı gibi işlevleri olan bir uygulamadır. Bu işlevlerinin yanı sıra WhatsApp'ın birçok farklı özelliğide mevcuttur. WhatsApp'ın bu özelliklerinden biri de silinen mesajları geri getirme seçeneğidir. İşte tüm detayları ile WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmenin detayları…

Milyonlarca kullanıcı ile ücretsiz mesajlaşma imkanı sunan WhatsApp, kullanıcılarına sildikleri mesajları oldukça basit yöntemlerle geri getirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için öncelikle iOS veyahut Android mobil cihazınızın bulunması gerekmektedir. Bu işlemler her iki sistemde de farklı şekillerde yürütülmektedir.

Android mobil cihazlar için WhatsApp silinen mesajları geri getirme

Öncelikle silinen mesajları geri getirme işlemine telefonumuzda yüklü halde bulunan WhatsApp uygulamasını silip, tekrardan yükleyerek başlıyoruz.

Bu adımdan sonra uygulamaya girdiğimizde uygulama bize son yedeklemelerimizi ortaya çıkararak bize yedekleme yapıp yapmayacağımızı soracak.

Bu noktada ilk olarak Geri Yükle butonuna daha sonra ise İleri butonuna basarak bu işlemi devam ettiririz.

Bu sayede başlatma işlemi bittiğinde silinen mesajlarımızı tekrar görüntüleme imkanına erişmiş oluruz.

iOS mobil cihazlar için WhatsApp silinen mesajları geri getirme

iOS işletim sistemine sahip telefonlarda, Android mobil cihazlarda uygulanan yöntemden farklı bir yöntem uygulanmaktadır. Çünkü iOS mobil cihazlarda, WhatsApp yedekleme işlemi cihazın kendisi tarafından otomatik olarak değil de kullanıcı tarafından manuel olarak yapılmaktadır. iOS kullanıcıları belli zamanlarda yedekleme işlemi seçeneğini seçtiklerinde WhatsApp ona göre bir yedekleme işlemi yapmaktadır. Bu işlem yapıldıktan sonra izlenecek adımlar şunlardır;

Öncelikle silinen mesajları geri getirme işlemine telefonumuzda yüklü halde bulunan WhatsApp uygulamasını silip, tekrardan yükleyerek başlıyoruz.

Bu adımdan sonra uygulamaya girdiğimizde uygulama bize son yedeklerimizi ortaya çıkararak bize yedekleme yapıp yapmayacağımızı soracak.

Bu noktada ilk olarak Geri Yükle butonuna daha sonra ise İleri butonuna basarak bu işlemi devam ettiririz.

Bu sayede başlatma işlemi bittiğinde silinen mesajlarımızı tekrar görüntüleme imkanına erişmiş oluruz.

Görüldüğü gibi yedekleme işlemi iOS kullancıları tarafından manuel olarak yapıldıktan sonra, izlenecek diğer adımlar Android mobil cihaz kullanıcıları ile aynıdır.

Google Drive'a yedeklenen mesajların geri yüklenmesi

Bazı durumlarda telefondan Google Drive'a yüklenerek silinen mesajlar tekrardan Google Drive'dan cihaza aktarılabilir. Bu işlemi gerçekleştirirken yedekleme yaptığımız Google hesabımız ve telefon numaramızın hazır olması gerekmektedir.

Öncelikle silinen mesajları geri getirme işlemine telefonumuzda yüklü halde bulunan WhatsApp uygulamasını silip, tekrardan yükleyerek başlıyoruz. Daha sonra telefon numaramızı doğrulayarak giriş yapıyoruz.

Sohbetlerimizi, fotoğraf, video ve ses kayıtlarımızı Google Drive üzerinden tekrar yükleyebilmek için, yedekleme ile alakalı sorulan soruda Geri Yükle seçeneğine tıklamamız gerekir. Geri Yükle işleminden sonra İleri seçeneğine tıklarız bu sayede mesajlarımız tekrardan telefonumuza yüklenmiş olur.

Belli sebeplerden veyahut yedekleme yapıldığı için silinen mesajları WhatsApp uygulamasından kolaylıkla geri getirmek yapmak mümkün. Verilen adımlar takip edilerek rahatlıkla bu işlem gerçekleştirilebilir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.