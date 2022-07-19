Whatsapp'ın yeni özelliği nedir? Whatsapp sesli durum nedir, sesli durum nasıl paylaşılır?

WhatsApp'a ilk olarak 2017 yılında gelen Durumlar özelliği son dönemde birçok güncelleme ile uygulamaya yön verirken; Milyonlarca kullanıcı WhatsApp'a gelen özelliklerin neler olduğunu merak ediyor. Son olarak sesli durum özelliği ile dikkat çeken uygulamanın detayları gündemde. Peki Whatsapp ses durumu nasıl paylaşılır, ses durumu nedir? İşte Whatsapp'ın yeni özelliği...

Meta'ya ait olan WhatsApp uygulaması sık sık gelişmeye devam ediyor ve son zamanlarda yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Son olarak sesli durum özelliği ile dikkat çeken uygulamada kullanıcılar ses durumu özelliğinin nasıl kullanılacağını araştırıyor. İşte Whatsapp'taki yeni özelliklerle ilgili merak edilenler...

Whatsapp'ın yeni özelliği nedir?

WhatsApp'ın Google Play Beta Programı kapsamında sunduğu 2.22.16.3 sürümünde platformda sıkça kullanılan durum güncellemelerine yönelik önemli bir yenilik için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Durumlara sesli not desteği ekleyebilme özelliği birçok kullanıcının dikkatini çekti. Durum sekmesinin alt kısmına mikrofon butonunun eklendiği görülürken; Bu özelliğin ne zaman uygulanacağı sorusu araştırılıyor.

Sesli notların diğer durum mesajlarında olduğu gibi sadece durum gizlilik ayarlarında seçilen kişilerle paylaşılacağı ve eklenen ses durumlarının tıpkı diğer resim ve videolar gibi uçtan uca şifreleme ile korunacağı bildirildi. . Ayrıca bu özellik şimdilik sadece Android uygulamasını kapsıyor.

Whatsapp sesli durum nedir, sesli durum nasıl paylaşılır?

Yeni özellik geliştirme aşamasında olduğu için beta kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı ancak diğer özelliklerde olduğu gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçirileceği düşünülüyor.