WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma hazır

WhatsApp'ın paylaştığı son Android Beta sürümü, uygulamanın yeni çoklu cihaz özelliğinin test edilmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar WhatsApp'ı yükledikleri telefonlarında internet bağlantısı olmasa da başka bir cihazdan WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. WhatsApp'ın bu yeni nesil çoklu cihaz özelliği iOS ve Android beta sürümlerde kullanılabilir.

Daha önce, kullanıcının WhatsApp'ı başka cihazda kullanabilmesi için uygulamayı yüklediği telefonda internet bağlantısı olması gerekiyordu. Artık akıllı telefonun internete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın kullanıcı WhatsApp'ı başka bir cihazda kullanabilecek.

WhatsApp'ın yüklü olduğu telefonun dışındaki cihazlardaki uygulama, telefon bağlantısı kesildikten sonra 14 güne kadar kullanılabiliyor.

Bu özellik, kullanıcının telefonunu kaybetmesi ve insanlarla iletişim kurma ihtiyacı duyması halinde ya da başka bir sebepten ötürü akıllı telefonunu kullanamaması halinde kullanışlı.

Öte yandan “iOS” cihazlarının kullanıcıları için kısıtlamalar da bulunuyor. Uygulamadaki mesajlar ve sohbetleri ikinci cihazdan silinemiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.