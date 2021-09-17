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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de

WhatsApp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği artık Türkiye'de de kullanılabilecek.

1 Saat Önce
2021-09-17 11:57:41
WhatsApp'ın yeni özelliği artık Türkiye'de

Çevrim içi mesajlaşma uygulması WhatsApp, bir süre önce çoklu cihaz desteğini kullanıma sunmuştu. Henüz beta sürecinde olan özellik çoğu kullanıcıya dağıtılmaya başlamıştı.

Bugün itibarıyla Türkiye'de de bu özellik kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilecek.

WhatsApp üzerinden birisiyle konuşmanız için web tarayıcısından da yararlanabiliyorsunuz. Bu noktada kullanıcıya yerine göre daha fazla kolaylık sunuyor. Ancak önceden telefonunuzun interneti kapalı olduğunda bilgisayarınız üzerinden anlık mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanmıyordu.

BETA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Haber Globel'in Shiftdelete'te yer alan haberden aktardığına göre; WhatsApp, beta süreciyle getirdiği çoklu cihaz desteği sayesinde eşleştirme imkanı tanıdı. Böylece kullanıcılar telefonlarını bilgisayarlarıyla eşleştirerek bağlantıda kalmaya devam etti. Bunun yanı sıra uygulama artık mesajları direkt bilgisayara indirerek yine bağlantı kesilmesi gibi durumlara imkan vermiyor.

WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp‘ın beta olarak kullanıma sunduğu çoklu cihaz desteği çeşitli durumları içeriyor:

WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanabiliyorsunuz.

WhatsApp hesabınıza tek seferde sadece bir tane telefon bağlayabilirsiniz.

WhatsApp hesabınızı kaydetmeniz ve kullanacağınız yeni cihazlarınızı telefonunuza bağlamanız gerekiyor.

Akıllı telefonunuzu 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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