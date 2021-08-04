WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği devreye grdi

WhatsApp kullanıcılarının bir süredir beklediği 'kaybolan medya' özelliği nihayet herkese sunulmaya başlandı.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda Android ve iOS'ta WhatsApp Beta uygulaması aracılığıyla "bir kez görünen" fotoğraf ve video gönderme özelliğini test etmekteydi. Bu özellik, medya dosyasının görüntülendiği anda otomatik olarak silindiği Snapchat'e benzer şekilde çalışmaktaydı. Yeni özellik, şirketin Kasım 2020'de duyurduğu Kaybolan Mesajlar girişiminin bir parçası olarak sunuluyor.

Bugün Facebook, beta testinin tamamlanmasının ardından, bir kez görünen ve ardından silinen medya içeriği desteğinin bu hafta tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Özellik, şimdiden WhatsApp Web'de ve Android cihazlarda mevcut.

Şirketin bu özellik için vurguladığı bazı kullanım durumları, Wi-Fi şifrelerinin paylaşılması veya bazı uygun olaylara tepki verilmesi. Bir kez görüntülenen medya galeriye kaydedilemez, yönlendirilemez, favori olarak işaretlenemez veya paylaşılamaz, ancak yine de ekran görüntüsü veya ekran kaydı olarak kaydedilebileceğini unutmamak önemli.

Ayrıca, 14 gün içinde açmazsanız, medya otomatik olarak silinir ve yalnızca açılmamışsa bir yedeklemeden geri yüklenebilir. Ayrıca, eğer biri bir kez görüntülenen medyayı raporlamaya karar verirse, medya WhatsApp'a iletilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.