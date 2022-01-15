WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında dikkat çeken yenilik

WhatsApp, masaüstü uygulaması için yeni beta güncelleme yayınladı. Sohbette konuşma baloncuklarının rengi değişti.

Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasını güncelledi. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2'ye yükseltti. Meta'ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ‘Desktop Beta' programının kullanıcı arayüzünde birkaç değişiklik yaptı.

Artık WhatsApp Desktop'u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek. Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi. Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.

WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni hali

Popüler mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümünü Cuma günü yayınladı. Güncelleme henüz beta aşamasında olduğu için size ulaşması zaman alabilir. Diğer yandan WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni halinin ekran görüntüsünü aktardı.

Sizler de WhatsApp Desktop Beta programına katılarak, mesajlaşma uygulamasının yeni özelliklerini bilgisayarda deneyebilirsiniz. Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birini yüklemeniz gerekiyor. Ardından telefonunuzda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına okutun.

QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak. Artık platformu bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Ancak beta sürümü stabil olmadığı için kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyecek hatalar barındırabilir. Bu nedenle yüklemeden önce iki kez düşünün. Ayrıca WhatsApp'ın test ettiği özellikleri tüm beta üyelerine göndermediğini ve kademeli olarak erişime açtığını da belirtelim.

WhatsApp'ın UWP uygulaması da güncelleniyor

WhatsApp, Windows işletim sistemli bilgisayarlar için yeni masaüstü uygulamasını Kasım ayında kullanıma açtı. Söz konusu uygulama UWP (Evrensel Windows Platformu) tabanlı olmasıyla öne çıkıyor. Test aşaması halihazırda devam eden yeni WhatsApp'ın Beta sürümü Microsoft Store üzerinden yüklenebiliyor.

Eğer kullanmak isterseniz WhatsApp Beta'yı Microsoft Store üzerinden Windows 10 ve üzeri bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra telefonunuzdaki QR kodu okutmanız yeterli. Bunu yaptığınızda telefonunuzdaki mesajlar saniyeler içinde bilgisayar ile senkronize olacaktır.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.