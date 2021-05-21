WhatsApp hesapları silinecek mi? WhatsApp'tan 'gizlilik sözleşmesi' açıklaması geldi

WhatsApp'ın 'kabul etmezseniz hesabınız silinir' tehdidi ile kullanıcılarına dayattığı 'gizlilik sözleşmesi' konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir süre önce gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım atan WhatsApp'tan Rekabet Kurumu'na bir açıklama yapıldı. Peki sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silinecek mi? Açıklamada 'Söz konusu güncellemenin Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir' denildi.

WhatsApp'ın 'kabul etmezseniz hesabınız silinir' tehdidi ile kullanıcılarına dayattığı 'gizlilik sözleşmesi' konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir süre önce gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım atan WhatsApp'tan Rekabet Kurumu'na bir açıklama yapıldı. Peki sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silinecek mi? Açıklamada "Söz konusu güncellemenin Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

WhatsApp hesapları silinecek mi?

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

WhatsApp daha önce de 'hesaplar silinmeyecek' demişti

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp'ın Şubat ayında aktardıklarına göre veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak. 120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek. Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

Milyonlarca kullanıcı kaybetmişti

Gizlilik sözleşmesi baskısı ile kullanıcı sayısında büyük kan kaybı yaşayan WhatsApp, gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp gizlilik sözleşmesi baskısı ile 2 milyon kullanıcı kaybetmişti. 2 milyon kullanıc WhatsApp uygulamasını silmişti. Hali hazırda pek çok kişi WhatsApp'ı silmese de mesajlaşma tarafında diğer uygulamaları kullanmaya başlamışlar. Bu da ayrı bir istatistik.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.