WhatsApp güncellendi I WhatsApp yeni güncellemeler neler? WhatsApp dosya boyutu I WhatsApp grup sohbetine kaç kişi katılabiliyor? Benden Sil özelliği

WhatsApp’a gelen son güncellemeyle grup sohbetlerinde maksimum katılımcı sayısı 512’ye yükseltilirken, maksimum dosya boyutu 2 GB’ye çıkarıldı.

Günümüzde mesajlaşma denildiğinde ilk akla gelen uygulama olan ve SMS'i adeta tarihe gömen WhatsApp her geçen gün yeni özellikler sunuyor. Buna rağmen maksimum dosya boyutu başta olmak üzere bazı konularda rakiplerinin oldukça gerisinde kalan WhatsApp için büyük güncelleme yayınlandı.

Aslında bu güncellemenin duyurusu WhatsApp'ın resmi internet sitesinde Temmuz ayında yayınlanan bir blog yazısı ile yapılmıştı. Ancak kademeli bir şekilde yayıldığı için herkese gelmesi zaman alıyor.

Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.

WhatsApp dosya gönderme boyutu 2 GB'a çıktı

Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan “Herkesten Sil” özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra “Benden Sil” özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale geldi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı 512'ye yükselirken, maksimum dosya boyutu 100 MB'den 2 GB'a çıkarıldı.

Yani WhatsApp ile 2 GB boyutunda dosyalar göndermek mümkün hale geldi. Sırf bu dosya boyutu sınırı yüzünden Telegram kullananlar olduğunu göz önüne alırsak, WhatsApp kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak uygulama genelinde büyük bir iyileştirmeye imza atmış oldu. .