Facebook tarafından toplam 19 milyar dolara satın alındıktan sonra kullanıcı sayısı hızla artan online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların önüne yeniden gizlilik sözleşmesini getirebilir. WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcının tepkisini çeken gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona yaklaşılıyor. Kullanıcılar da WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul etmeyenlerin hesabı silinecek mi sorularını soruyor. İddialara göre WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarını silecek.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook tarafından 4 milyar dolar nakit, 12 milyar dolar facebook hisse senedi bedeli karşılığı, 3 milyar dolar da çalışanlara ve kuruculara verilmek üzere toplam 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, kullanıcılarını gizlilik sözleşmesi ile yeniden tedirgin etti. Daha önce kulalnucıları gizlilik sözleşmesini onaylamaya zorlayan ve bu yüzden binlerce kişiyi rakip uygulamalara kaptıran WhatsApp'tan yine benzer bir hamle gelmesi bekleniyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul etmeyenlerin hesabı silinecek mi?

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı. WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti. Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek. WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biri.

Peki kullanıcılar gizlilik sözleşmesini onaylamazsa neler olacak?

WhatsApp'ın Şubat ayında aktardıklarına göre veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak. 120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek. Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

Milyonlarca kullanıcı kaybetmişti

Gizlilik sözleşmesi baskısı ile kullanıcı sayısında büyük kan kaybı yaşayan WhatsApp, gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp gizlilik sözleşmesi baskısı ile 2 milyon kullanıcı kaybetmişti. 2 milyon kullanıc WhatsApp uygulamasını silmişti. Hali hazırda pek çok kişi WhatsApp'ı silmese de mesajlaşma tarafında diğer uygulamaları kullanmaya başlamışlar. Bu da ayrı bir istatistik.

WhatsApp gizlilik maddeleri neler?

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

WhatsApp'ta süre doluyor: Veri ilkelerini kabul etmeyenlerin hesapları silinecek - 10

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.