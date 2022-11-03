WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi? WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır?
WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi? WhatsApp anlık fotoğraf ve videolar için yeni bir özelliği devreye soktu. Kullanıcılar, anlık gönderilen ve bir kere görünen fotoğraf ve videolarda artık ekran görüntüsü alamayacak. Peki WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...
2022-11-03 12:36:53
WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi? WhatsApp anlık fotoğraf ve videolar için yeni bir özelliği devreye soktu. Kullanıcılar, anlık gönderilen ve bir kere görünen fotoğraf ve videolarda artık ekran görüntüsü alamayacak. Peki WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...
WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi?
WhatsApp merak edilen "ekran görüntüsü alma" özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu özellik, anlık gönderilen fotoğrafların ve videoların ekran görüntüsünün alınmasını engellemeye yarıyor.
WhatsApp ekran görüntüsü alınca ne oluyor?
Ekran görüntüsü almak isteyen kişiler, "Bu uygulama ekran görüntüsü almaya izin vermiyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır?
Birçok kullanıcı WhatsApp "ekran görüntüsü engelleme modu" dendiğinde WhatsApp uygulamasındaki bütün kısımlarda ekran görüntüsünün alınamayacağını dair bir izlenime kapıldı. Fakat yapılan açıklamalara göre WhatsApp sadece ekran görüntüsü alma engelini, anlık fotoğraf ve videolar için güncelledi. .
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