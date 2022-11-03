WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi? WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır?

WhatsApp ekran görüntüsü engellendi mi? WhatsApp anlık fotoğraf ve videolar için yeni bir özelliği devreye soktu. Kullanıcılar, anlık gönderilen ve bir kere görünen fotoğraf ve videolarda artık ekran görüntüsü alamayacak. Peki WhatsApp ekran görüntüsü engelleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...