WhatsApp durum ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz yıllarda 'durum' uygulamasını hayata geçirmişti. WhatsApp durum ile kullanıcılar istedikleri bir metni, fotoğrafı ve videoları 24 saat süreliğine arkadaş listesinde olanlarla paylaşılıyor. WhatsApp durum görüntüsünü ekranına kaydetmek için ekran görüntüsü (screenshot) alan kullanıcılar karşı tarafa bildirim gidip gitmediğini merak ediyor. Peki WhatsApp durumda SS (screenshot) yapınca bildirim gidiyor mu?

Teknoloji devi Facebook tarafından satın alınan WhatsApp yeni zöellikleri ile kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Son aylarda kullnıcı sözleşmesi konusunda tüm dünyada tepkilere neden olan WhatsApp kendisini affettirmişe benziyor. WhatsApp kullanıcıları anılarını sık sık duruma koyarak listesindeki kişilerle paylaşıyor. Beğenilen bir fotoğrafı, görüntüyü telefonuna kaydetmek için ekran görüntüsü alan WhatsApp kullnıcıları karşı tarafa bildirim gidip gitmediğini merak ediyor. Peki WhatsApp durum ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? Peki WhatsApp durumda SS (screenshot) yapınca bildirim gidiyor mu?

WhatsApp durum ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

WhatsApp kullanıcıları durumda paylaşılan bir görseli telefonuna doğrudan kaydedemiyor. Durum böyle olunca durum paylaşımlarını telefona kaydetmek için ekran alıntısı (ekran görüntüsü) almak zorunda kalıyor. Peki durumda screenshot (SS) olarak da anlandırılan ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gidiyor mu? Hayır bildirim gitmiyor. Her hangi bir arkadaşınızın durum paylaşımından ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim ve uyarı gitmez.

WhatsApp durum özelliği nasıl kullanılır

Durum özelliği metin, fotoğraf, video ve GIF'lerden oluşan, uçtan uca şifrelenmiş ve 24 saat sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını telefon rehberlerine kaydetmiş olması gerekir.

WhatsApp durumları nasıl sıralanır?

WhatsApp durumlarını istediğiniz gibi sıralayabilir görmek istemediğiniz durum paylaşımlarını sonlara koyabilirsiniz. Bunun için şu adımları yapmanız yeterli;

1- WhatsApp'ı açıyoruz.

2- Durum sekmesine geliyoruz.

3- Durumunu sona almak istediğimiz kişinin durumuna uzun basıyoruz.

4- Gelen ekranda Sona Al seçeneği çıkacaktır.

5- Sona Al seçeneğine bastıktan sonra durumu sona alacaktır.

WhatsApp nedir?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.