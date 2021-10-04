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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor? Dünya üzerinden anlık milyonlarca kullanıcısı olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. WhatsApp kullanıcıları ise mesaj alıp gönderemiyor. Konuyla ilgili Facebook'tan henüz açıklama gelmedi.

1 Saat Önce
2021-10-04 18:57:54
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor? Dünya üzerinden anlık milyonlarca kullanıcısı olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. WhatsApp kullanıcıları ise mesaj alıp gönderemiyor. Konuyla ilgili Facebook'tan henüz açıklama gelmedi.,

WhatsApp çöktü mü?

Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.

WhatsApp, Facebook,  Instagram neden çalışmıyor?

WhatsApp, Facebbok ve Instagram'da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan flaş açıklama geldi. Sayan “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.

Facebook nedir?

Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingidir. Mark Zuckerberg, oda arkadaşları ve Harvard Koleji'ndeki Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes ile birlikte kuruldu. Facebook, dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. Microsoft, Amazon, Apple ve Google ile birlikte en büyük beş teknoloji şirketinden (Big Tech) biri olarak kabul edilir.

Facebook, Facebook Messenger, Facebook Watch ve Facebook Portal dahil sosyal ağ platformunun ötesinde başka ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Giphy ve Mapillary'yi satın aldı ve Jio Platforms'ta %9,9 hisseye sahiptir.

2019 itibarıyla şirket 16 veri merkezi konumunu işletiyordu. Facebook, 2020 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji satın almayı ve sera gazı emisyonlarını yüzde 75 azaltmayı taahhüt etti. Veri merkezi teknolojileri, daha büyük bölgeleri ve çeşitli trafik modellerini barındıran dağıtılmış bir ağ sistemi olan Fabric Aggregator'ı içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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