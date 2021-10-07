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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp bir yeniliğini daha duyurmaya hazırlanıyor. WhatsApp bir süredir kullanıcıların talebi doğrultusunda profil resmini görebilecek kişileri kısıtlayabilme özelliği üzerinde çalışıyor.

27 Dakika Önce
2021-10-07 11:05:21
WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp'ın şimdiki hedefi kullanıcıların profil resimlerini kimlerin görebileceğini seçmesini sağlamak.

Bir süredir bu fonksiyon üzerinde çalışmalar üreten popüler uygulama, bu özellikle kullanıcıların kişileri işaretleyerek profil resmini görüp göremeyeceğine karar vermesine imkan tanımayı planlıyor.

Bu yenilik tam anlamıyla geliştirildiğinde tanımadığınız ya da fotoğrafınızı görmesini istemediğiniz kişilerin profil resmine ulaşmasını engelleyebileceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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