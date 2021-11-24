WhatsApp'a yeni özellik: Mesajlara tepki verilebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyi gündemine aldı.

Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor.

Geçen haftalarda adını 'Meta' olarak değiştiren sosyal medya platformu Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp'taki bu güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz net değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.