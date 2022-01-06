WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor: Küçük ama faydalı

Iphone kullanıcıları da bir süre önce Android’e getirilen küçük ancak faydalı olan özellikten faydalanmaya başlayacak

WhatsApp, iOS kullanıcıları için mesaj bildirimlerinde küçük ama önemli bir değişiklik yapıyor. Değişiklik şu anda yalnızca beta test kullanıcıları tarafından görülebilse de zaman içinde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

WhatsApp'ın en son iOS beta sürümünde bir mesajın kimden geldiğini görmek kolaylaşıyor. Değişiklik, uygulama bildirimlerini ilgilendiriyor ve uygulamanın iOS sürümünü Android sürümüyle uyumlu hale getiriyor.

Bu değişiklik ile beraber iOS kullanıcıları artık bildirimlerde mesajların yanında profil resimlerini görebilecek. Bu özellik bir süredir Android kullanıcıları tarafından kullanılabilmekteydi ve bir bildirimin kiminle ilgili olduğunu bir bakışta anlamayı oldukça kolaylaştıran basit ama etkili bir yöntem.

Profil resimleri, yalnızca bireylerle yapılan sohbetler için değil, aynı zamanda grup sohbetleriyle ilgili bildirimlerin yanında da görülebiliyor. Yeni özellik, iOS 15'in bir parçası olarak dahil edilen API'leri kullandığından dolayı bildirimlerdeki profil resimleri yalnızca iOS'un bu sürümünü çalıştıran beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Ne yazık ki sadece iOS için WhatsApp beta programının bir parçası olmak, bu güncellenmiş özelliğe erişmek için yeterli değil. Uygulamanın en son beta sürümünü yüklemiş olsanız bile, WhatsApp bu özelliği kullanıcı grupları için sunucu tarafından etkinleştiriyor gibi görünüyor.

Şimdilik yapabileceğiniz tek şey beklemek. Beta test kullanıcısı değilseniz, önünüzde uzun bir bekleyiş olabilir, zira WhatsApp özelliğin genel kullanıma sunulması için herhangi bir tarih vermiş değil. Yani, beta testine katılmayan kullanıcıların bu güncellemenin avantajlarından tam olarak ne zaman yararlanacağını söylemek şimdilik imkansız gibi duruyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.