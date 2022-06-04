WhatsApp'a silinen mesajları geri alma özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yaptığınız bir işlemi geri almanızı sağlayacak bir butonu uygulamaya getirmeyi planlıyor. İlk ekran görüntüleri çıkan özelliğin, silinen mesajları geri almak için kullanılabileceği görülüyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ortaya çıkan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde dev platformun bir ‘mesaj düzenleme' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında hepimizin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ‘Herkesten Sil' veya ‘Benden Sil' seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.

Yanlış gönderdiğiniz bir mesajı silmek oldukça kullanışlı bir özellik olsa da bu özellik bazı durumlarda insanı çileden çıkartabiliyor. Özellikle partnerinizin veya arkadaşınızın mesajını geç gördüğünüzde 'trip atmak amaçlı' gönderdikleri mesajları sildiklerini görebiliyorsunuz. Bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarımızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceğiz. Tabii ne kadar tercih ederler, orası bilinmez.

Yapılan işlemi ‘geri alma' butonu geliyor

WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre WhatsApp, yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün. Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz.

Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ‘Mesaj Silindi' ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor. Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak ‘Undo' (Geri Al) butonunu görüyoruz. Bunun Gmail'de yer alan geri alma özelliğine benzediğini söyleyebiliriz.

Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabileceği söylenebilir. Ancak, geri alma butonunun ‘Herkesten Sil' özelliği ile silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin ‘Benden Sil' ile birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor. Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasındaolduğunu; yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini eklemek gerek.

Kaynak: webtekno.com .