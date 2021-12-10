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TIMETURK / TEKNOLOJİ / WhatsApp'a 'Kripto Para ile Ödeme' özelliği geliyor

WhatsApp'a 'Kripto Para ile Ödeme' özelliği geliyor

Yetkililer, WhatsApp'ın da kripto paralara yönelik yeni bir adım attığını duyurdu. Açıklamalara göre bugün itibariyle ABD'deki bazı kullanıcılar, platform üzerinden Novi cüzdanı ile kripto para transferi gerçekleştirebilecek.

2 Saat Önce
2021-12-10 08:03:24
WhatsApp'a 'Kripto Para ile Ödeme' özelliği geliyor

Son zamanlarda kripto para birimlerinin popülerliğinin önemli derecede arttığını söylemek yanlış olmaz. Hatta bu durum o kadar ilerlemiş durumda ki geçtiğimiz aylarda kripto para kullanıcılarının sayısının 2021 yılında bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiği, bu sayının 200 milyonun üstüne çıktığı duyurulmuştu.

Tahmin edilebileceği gibi bu artış da birçok sektörün ilgisini çekmeye ve ‘gelecek' olarak nitelendirilen kripto paralara yönelik adımları artırmaya başladı. Sosyal medya platformları da bu durumdan geri kalmamaya çalışanların başında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda da Twitter, bu konuda bir hamle yapmış ve kripto para birimlerinin platformunda kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu. Şimdi de bir başka popüler platform WhatsApp, bu konuda önemli bir adım attığı duyurdu.

Novi cüzdanı WhatsApp'a entegre edilecek

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Yapılan açıklamalara göre WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, şirketin dijital cüzdanı Novi'yi WhatsApp'a entegre edecek. WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Novi CEO'su Stephane Kasriel'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara göre, artık Novi yardımıyla popüler mesajlaşma platformu üzerinden ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Pax Dolar (USDP) transferleri yapmak mümkün olacak.

Novi tarafından yapılan açıklamalarda da bu yeni özellik ile ilgili, “Ücretsiz kripto para gönderme ve almanın yeni bir yolu. Kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerinden ayrılmadan para transferi gerçekleştirebilecekler” ifadelerine yer verildi. Buna ek olarak, platforma getirilen olan kripto para transferi özelliğinin şu an için yalnızca ABD'de bulunan sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Ücretsiz bir şekilde kripto para transferi gerçekleştirilebilecek

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Açıklamalara göre WhatsApp üzerinden ücretsiz bir şekilde kripto para transferi yapmak oldukça kolay. Novi'ye göre özelliği kullanabilen insanların transfer yapması için öncelikle herhangi bir sohbeti açması gerekiyor. Bunun ardından da kullanıcıların Android cihazlardaki ‘ataş', iOS cihazlardaki ‘artı (+)' simgesine tıklaması ve ekranda beliren ödeme seçeneğine tıklaması gerekecek. Daha sonra da Novi hesabına giriş yapılıp transferler gerçekleştirilebilecek.

Bu Meta'nın (eski adıyla Facebook) WhatsApp'a yönelik ilk kripto para adımı değil. 2018 yılında Bloomberg tarafından paylaşılan bir haberde de şirketin WhatsApp'a kripto para entegrasyonu yapmayı planladığı belirtilmişti. Haberde, şirketin WhatsApp'ta kullanılabilecek bir ‘stablecoin' geliştirmeyi planladığı yer almıştı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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