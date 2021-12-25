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Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları
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Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları

Online alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Çevrimiçi sitelerle temasa geçin. Kartınızı nasıl koruyacaksınız?

57 Dakika Önce
2021-12-25 21:03:08
Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları

Yeni yılda hediye alışverişinde de kurtarıcı olan online siteler, hızlı olduğu gibi tüketicilere birçok kolaylık da sağlıyor. Ancak bunun yanı sıra güvenli olması da çok önemli.

Güvenilir Web Sitelerini Kullanın

Güvenilir veya bilinen bir online siteden alışveriş yapın. Benzer görünen marka web siteleri aldatıcı olabilir. Web sitesi adresinde yazım hataları varsa veya bir web sitesi farklı bir üst düzey alan (.com yerine .net) kullanıyorsa dikkatli olun. Çevrimiçi arama sonuçları, özellikle ilk birkaç bağlantı sayfasını seçerken sizi yanlış yönlendirmek için düzenlenmiş olabilir.

Çevrimiçi siteleri arayın

Mastercard'ın güvenli online alışveriş ipuçlarına dair bilgilendirmesinde şunlara vurgu yapılıyor: SSL (güvenli yuva katmanı) şifrelemesi olan çevrimiçi siteleri arayın ve satın alın. Sitenin URL'si yalnızca HTTP değil HTTPS ile başlayacağından, sitenin güvenli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Google Chrome, fazladan S içermeyen herhangi bir web sayfasını "güvenli değil" olarak işaretliyor. Ancak farklı bir tarayıcıdan giriyorsanız bu noktayı atlamamanız güvenli olur.

Kartınızı nasıl koruyacaksınız?

Kartınızı gelecek işlemler için kaydetme seçeneğini kullanırken bilgilerin ticari işletmelerde değil yüksek güvenlikli alanlarda saklanıyor olduğundan emin olun.
Online alışveriş yaparken paylaştığınız kişisel bilgi detaylarını sınırlayın. Bilinen markaların online alışveriş siteleri, asla “Sosyal Güvenlik numaranız veya doğum tarihiniz” gibi kişisel olarak tanımlanan bilgileri talep etmiyor. Kişisel veya finansal bilgileri, bu verilere neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamadan ve ne için kullanılacağını bilmeden paylaşmayın.

Güçlü Parolalar Oluşturun

Online bankacılık sistemi ve alışveriş yaparken kullandığınız hesaplarınız için uzun ve güçlü parolalar tercih edin. Bu, şifrelerinizin bilgisayar korsanları tarafından kolayca kırılmasını önler. Ayrıca şifrenizi sık sık değiştirmek iyi olacaktır.Kredi kartınız ve banka kartınız için elektronik hesap özetlerinizi düzenli olarak inceleyin. Bilginiz dışında ödemeler fark ederseniz hemen bankanız ile iletişime geçin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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