Volkswagen ve Toyota’dan şaşırtan karar! İmzalamayı reddettiler

Otomobil sektörünün devleri Volkswagen ve Toyota şaşırtıcı bir karar aldı: her iki şirket İskoçya'da imzalanan iklim anlaşmasını imzalamadı.

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte elektrikli otomobillere olan ilgi artmaya başladı. Özellikle yeni batarya teknolojileriyle birlikte artık elektrikli araçları şarj etmek daha hızlı ve kolay hale geldi. Ayrıca iklim değişikliğini önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş arttı.

Otomobil firmaları bu konuda yeni anlaşmalara imza atmaya başladı. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde İskoçya'nın Glasgow kentinde birçok otomobil üreticisi tarafından kabul edilen, iklim değişikliği konulu COP26 adlı anlaşma oldu.

Bu anlaşmayla birlikte üreticiler belirli bir süre içerisinde içten yanmalı motorlara tamamen veda edeceklerini açıkladı. Ancak Toyota veVolkswagen gibi bazı firmalar bu anlaşmaya imza atmayı reddetti.

Volkswagen ve Toyota iklim anlaşmasını imzalamayı reddetti!

Bir Toyota sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki müşteri hazırlığı, enerji mevcudiyeti ve şarj altyapısı konusundaki endişelerin anlaşmayı imzalamama kararına yol açtığını söyledi. Bununla birlikte, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi diğer bölgelerde Toyota, “uygun sıfır emisyonlu araçlarla hızlanmaya ve desteğe yardımcı olmaya hazır.” ifadelerini kullandı.

Her iki üretici de son dönemde elektrikli araç çalışmalarına hız verdi. Volkswagen ID serisi araçları ile bu alanda ön plana çıkarken, Toyota geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli bz4x'i tanıtmıştı. Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan aracın tasarımı ve özellikleri dikkat çekmeyi başarıyor.

150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X'in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.7 saniyede gerçekleştirebiliyor.

Tek pedallı kullanım özelliği ise frenin enerji rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.

Türkiye de imzalayan ülkeler arasında!

Bu anlaşmayı imzalayan taraf ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Türkiye, bu anlaşmayla birlikte 2040 yılından itibaren ülkemizde içten yanmalı motorlu otomobillerin satışına izin vermeyecek. Bu da bizleri biraz sancılı olsa da farklı bir süreç beklediğinin göstergesi.

Bu anlaşmayla birlikte birçok otomobil devi elektrikli otomobillere geçecek. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce, içten yanmalı motorlu otomobiller tamamen kaldırılmalı mı? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: shiftdelete.net/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.