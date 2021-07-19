Vodafone ev interneti nasıl alınır? Vodafone ev interneti ne kadar? Evine internet bağlatmak isteyen vatandaşlar artık GSM şirketlerinin sağladığı hizmetlerden de yararlanabiliyor. Ülkemizde milyonlarca mobil abonesi bulunan Vodafone internet firmasını değiştirmek isteyenlere ve yeni internet almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Vodafone ev interneti nasıl alınır? Vodafone ev interneti ne kadar? Evine internet bağlatmak isteyen vatandaşlar artık GSM şirketlerinin sağladığı hizmetlerden de yararlanabiliyor. Ülkemizde milyonlarca mobil abonesi bulunan Vodafone internet firmasını değiştirmek isteyenlere ve yeni internet almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Türkiye'de tüketicilerin en çok şikayet ettği konuların başına internet aboneliği geliyor. İnternet hızında yaşanan düşüş ve internette yaşanan kopmalar tüketicileri isyan ettirmiş durumda. Durum böyle olunca her gün binlerce kişi internetini değiştirmek için araştırma yapıyor. Vodafone da ev interneti olarak kulalnıcılarına değişik kampanlar ile cazip fırsatlar sunuyor. Vodafone'dan internet bağlatmak isteyen vatandaşlar Vodafone ev interneti nasıl alınır? Vodafone ev interneti ne kadar? gibi soruları sormaya başladı.

Vodafone ev interneti nasıl alınır?

Vodafone ev interneti almak isteyenler öncelikle internetten resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. İnternet başvurularında özel kampanyalar ve indirimler mevcut. Ayrıca Vodafone çağrı merkezleri üzerinden de internet başvurusu yapılabilir. Vodafone bayilikleri üzerinden de şahsen başvurda bulunabilirsiniz. Başvurulardan sonra evinizin internet altyapısı inceleniecektir. Altyapısı uygun olmayanlara alternatif paketler sunulabilir.

Vodafone ev interneti ne kadar?

Vodafone ev interneti fiyatları seçtiğiniz tarifeye ve hıza göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda sizler için örnek fiyatlandırmaları listeledik. İşte Vodafone ev interneti fiyatları;

Evde Fiber 35 Mbps

₺42/ay

İlk 6 ay ₺42, sonraki 18 ay ₺94

Evde Fiber 50

₺49/ay

İlk 6 ay ₺49, sonraki 18 ay ₺108

Evde Fiber 100

₺59/ay

İlk 6 ay ₺59, sonraki 18 ay ₺128

Evde 24

₺40/ay

İlk 6 ay ₺40, sonraki 18 ay ₺90 /ay

Evde 35

₺44/ay

İlk 6 ay ₺44, sonraki 18 ay ₺98 /ay

Evde 50

₺49/ay

İlk 6 ay ₺49, sonraki 18 ay ₺108 /ay

Vodafone müşteri hizmetleri nuamrası

Vodafone müşteri hizmetleri numarasından Vodafone ev interneti başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0 850 542 9 542'i aramak. Ayrıca evde Internet adresine girip, gerekli bilgilerinizi ileterek Vodafone Net'e başvurusu yapabilirsiniz.

Eğer Vodafone Net müşterisi iseniz Vodafone Yanımda uygulamasından, 0 850 542 1 542 Sesli Yanıt Self Servis kanalından veya 0 850 542 0 542* Müşteri Hizmetlerinden mevcut hizmetiniz hakkında bilgi alabilir veya farklı işlem taleplerinde bulunabilirsiniz.

0 850 542 1 542 Sesli Yanıt Self Servis'i ücretsiz arayarak tüm işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

0 850 542 0 542 aramaları bütün operatörler ve sabit hatlar için mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.