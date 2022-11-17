2022 Katar Dünya Kupası'nın akıllı telefonu Vivo V25 ülkemizde de tanıtıldı. Teknoloji tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği telefonun özellikleri ise saymakla bitmiyor. Vivo V25 ile birlikte Vivo Y35, Vivo V22s ve Vivo Y16 modelleri de tanıtıldı. Telefonu almak isteyenler ise Vivo V25 fiyatı ne kadar? Vivo V25 5G özellikleri neler? Vivo ne malı, hangi ülkede üretiliyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Vivo V25'in özellikleri ve fiyatı...

2022 Katar Dünya Kupası'nın akıllı telefonu Vivo V25 ülkemizde de tanıtıldı. Teknoloji tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği telefonun özellikleri ise saymakla bitmiyor. Vivo V25 ile birlikte Vivo Y35, Vivo V22s ve Vivo Y16 modelleri de tanıtıldı. İşte Vivo V25'in özellikleri ve fiyatı...

Vivo uzun zamandır beklenen amairal gemisi telefon modelini nihayet ülkemizde de tanıttı. Teknoloji severlerin büyük ilgi gösterdiği tanıtım gecesinde Vivo'nun pek çok telefon moedeli tanıtıldı. Ülkemizde son zamanlarda teknolojik ürünlerin fiyatları katlanarak artmış ve ulaşılamaz seviyelere gelmişti. Gelişmiş özelliklerle donatılan Vivo V25'in fiyatı ise ilk olarak merak edilen konuların arasında. Peki Vivo V25 fiyatı ne kadar? Vivo V25 5G özellikleri neler? Vivo ne malı, hangi ülkenin?

Vivo V25 fiyatı ne kadar?

Vivo V25'in en dolu versiyonunu almak isteyenler 14 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. 2022 Katar Dünya Kupası'nın telefonu olan Vivo V25'i şimdi satın alanlara birbirinden güzel hediyeler de veriliyor. Ön siparişe açılan telefon için ilk 100 kişiye araç içi şarj cihazı, ekran onarım paket, TWS 2 ANC kablosuz kulaklık ve FIFA Dünya Kupası resmi maç topunu hediye olarak veriyor. Vivo V25 almak isteyenler şimdiden ön spiarriş verebilir. Siparişler Vivo'nun resmi web sitesinden yapılıyor.

Vivo Y35 fiyatı ne kadar?

Vivo Y35'te tanıtıldı. Orta segmentte kullanıcılara sunulan Vivo Y35 8GB RAM ve 256 GB depolama modeli 8.999 TL'ye satışa çıkıyor.

Vivo Y22s fiyatı ne kadar?

Vivo Y22s ise 4GB+64GB seçeneği ise 5.699 TL'ye satılacak. Ayrıca 6GB+128GB depolma türü ile 7.499 TL'ye satılacka.

Vivo Y16 kaç TL?

Vivo Y16 modelinin 4GB+64GB varyantı 4.999 TL'ye satılacak.

Vivo V25 5G özellikleri

Hafıza: 128GB, 256 GB

RAM: 8GB, 12 GB

İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900

Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz



Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 macro

Ön kamera: 50 MP, f/2.0

Video: 4K'da 30fps ve 1080p'de 30fps

Batarya: 4500 mAh

İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12

Vivo ne malı?

Vivo Çin merkezli teknoloji firmasıdır. Vivo telefonlar ağırlıklı olarak Çin'de üretiliyor. Çin markası olan Vivo son zamanlarda akıllı telefon piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

Vivo hakkında

Vivo Communication Technology Co. Ltd, Çin merkezli bir tüketici elektroniği şirketidir. Şirket, 2009 yılında Shen Wei tarafından kurulmuşdur. Oppo, OnePlus, Realme, iQOO ile beraber BBK Electronics'in yan kuruluşudur. Akıllı telefonlar, akıllı telefon aksesuarları, yazılım ve çevrimiçi hizmetler sunmaktadır. Şirketin merkezi Dongguan'da yer almaktadır. Şirket, V-Appstore üzerinden dağıtılan telefonları için yazılım geliştiriyor ve Android tabanlı işletim sistemi Funtouch OS'a sahiptir.

Vivo, 2015 yılının ilk çeyreğinde %2,7'lik küresel pazar payı ile en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden biri haline geldi.