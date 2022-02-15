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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Vestel Savunma’da isim değişikliği

Vestel Savunma’da isim değişikliği

Vestel Savunma, küresel teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında ismini ‘LENTATEK’ olarak değiştirdi.

1 Saat Önce
2022-02-15 23:27:13
Vestel Savunma’da isim değişikliği

İsim değişikliğine giden Vestel Savunma, LENTATEK ismiyle yeni alanlara girmeyi ve küresel rekabetteki gücünü yeni teknolojilerle daha da artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Vestel Savunma, bu kapsamda insansız sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları, prototip ve ürün geliştirmeleri neticesinde kazandığı uzmanlık alanlarını, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri tabanlı çözümlerini, yeni alanlarla birlikte daha geniş bir yelpazede müşterilerine sunacak.

Yeni alanlar; uzay teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği olacak. .

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