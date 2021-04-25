Veri hırsızlığına 3 yıl hapis

Her insan istemediği takdirde şahsi bilgilerini başkalarıyla paylaşmayabilir. Bu konu temel hak ve özgürlükler kapsamı içine girer ve genel çerçevesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından çizilmiştir

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde yapılmaktadır. Kişinin adı ve soyadı, doğum tarihi ve yeri, vatandaşlık numarası, sigorta kayıtları, parmak izi, telefon numarası kişisel veri denince ilk akla gelenlerdir.

Kişisel veri korunması kanuna tabi

Her insan yaşamını dilediği ölçüde gizlilik içinde sürdürme hakkına sahip. İstemediği takdirde şahsi bilgilerini başkalarıyla paylaşmayabilir. Bu konu temel hak ve özgürlükler kapsamı içine girer ve genel çerçevesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından çizilmiştir.

Hangi cezayı öngörüyor?

Anayasal olarak teminat altına alınan kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Türk Ceza Kanunu'nun 135, 136, 137, 138'inci maddeleri bu tür ihlaller karşısında öngörülen cezaları içermektedir.

Verilerinizi yedekleyin

Kişisel verilerinizi korumanız içinh yapmanız, daha doğrusu uygulamanız, gereken noktalar var

Bunlardan belli başlıcaları şöyle:

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biri.Bu yöntem genellikle göz ardı edilir. Verileri yedeklemek, herhangi bir cihazın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bilgi ve belgelerin güvende olacağı anlamına gelir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir.

Antivirüs yazılım kullanımı

Kötü amaçlı yazılımlar birçok bilgisayarın başına bela olur ve virüsler, casus yazılımlar gibi risk faktörlerini içermektedir. Kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmanın en iyi yolu, iyi bir antivirüs yazılımına sahip olmaktır.

Mevcut şifreler en az 15 karakter uzunluğunda olmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Daha da önemlisi, şifreler cihazınızın yakınında yazılı olarak saklamamalı veya cihazın üzerine yazılmamalıdır.

Açık kablosuz ağlara düzen

Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. Basit olmayan harf, rakam ve özel karakterlerin karışımından oluşan bir şifre kullanılarak bu duruma önlem alınabilir. Önlemlerinizi alırken size özgü, sizin bilebiliceğiniz pek bilinmeyen numaraların harf ve rakamlarını kombinleyerek ilerlerseniz daha garantiye almış olursunuz. Bunun yanı sıra genel kullanıma açık kablosuz ağları kullanmaktan kaçınmalı ve eğer kullanılırsa da, site adreslerinin HTTP yerine HTTPS ile başladığından emin olunmalıdır. Çünkü HTTPS ile başlayan adresler daha güvenli bağlantı sağlıyor.

Bluetooth da kapalı tutulmalı

Bilgisayar korsanlarının kapalı olduğu taktirde dahi kameraya erişmesinin mümkün olduğunu da gözden ırak tutmamalısınız. Kullanılmadığı durumlarda kamera kapatılarak veya bilgisayar için bir kamera kapağı alınarak önlem alınabilir. Bluetooth ise korsanlar için açık bir kapı olabileceğinden Bluetooth da kapalı tutulmalıdır.

Çevrimdışı güvenlik özelinde önemli belgeleri tarayarak ve bilgisayara kaydederek önlem alabilirsiniz. Böylelikle, her şeyin hem dijital hem de basılı kopyalarına sahip olunacağından, olası bir risk karşısında veri kaybı yaşamanın önüne geçilebilir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.