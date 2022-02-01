VDS Sunucu Özellikleri Nelerdir?

VDS sunucular birçok özelliği ile paylaşımlı hostinglere göre performans sağlayan bölünmüş sunucu tipleridir. Daha fazla disk alanı, yüksek trafik oranları, daha fazla RAM veya CPU kullanımı gibi özelliklere ihtiyacınız olduğu durumlarda VDS sunucu kullanımları özellikle tavsiye edilir. Peki VDS sunucuların detaylı özellikleri nelerdir? Birlikte en önemli özelliklerini inceleyelim.

En önemli ayrıcalıklarından biri, kaynak kullanımında size genişletilebilir özellikler sunmasıdır. Bu sayede kaynak kullanım ihtiyacınızdaki artış, sizi etkilemez ve dilerseniz kaynak kullanımınızı kendi istediğinize göre artırabilirsiniz. Bu da yaşayacağınız olası sürprizleri ortadan kaldıracaktır.

Eğer fazla ziyaretçi alan bir web siteniz varsa web sitenizde yaşanan kesintiler sizin için oldukça olumsuz bir imaj oluşturacaktır. Üstelik ürün veya hizmet satışı gibi bir web siteniz mevcutsa, bu da ciddi satış kaybı anlamına gelir. Bu nedenle web sitenizin sunucu performansının her zaman yüksek olması beklenir. VDS sunucular böyle durumlarda sizin için yüksek performans sağlayan sanal sunuculardır.

%99.9 network ve %99.8 donanım uptime garantisi kesintisiz olarak web sitenize erişim sağlayacağından veri tabanı problemlerinizi tamamen ortadan kaldıracaktır.

Otomatik ve sürekli yedekleme özelliği ile web siteniz güvende olacaktır. Özellikle büyük siteler için veri kaybı en aza inmiş olacaktır. Bu özellik ile web sitenizin sürekli manuel olarak bir yedeğini almak zorunda kalmayacaksınız. Bu da sizin için ciddi bir zaman ve veri kazanımı anlamına gelecektir.

Sağladığı yüksek disk alanı, CPU kullanımı özellikleri ile standart hosting paketlerinde yaşayacağınız çoğu performans problemi, VDS sunucuları ile ortadan kalkar. Özellikle büyük boyutlu web siteleri için bu özellikler yüksek önem arz etmektedir.

VDS ile Paylaşımlı Hosting Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki hizmet arasındaki en büyük fark, yüksek kaynak kullanım alanı, performans ve hızdır. Paylaşımlı hosting paketleri genellikle daha küçük çaplı web siteleri için kullanılır. Çünkü bu sitelerin ziyaretçi sayıları, kaynak kullanımları ve gereken performans özellikler büyük sitelere göre çok daha azdır. Eğer böyle bir siteye sahipseniz VDS sunucusu kiralamanıza ihtiyaç yoktur. Çünkü birçok yönden paylaşımlı hosting hizmeti sizin için yeterli olacaktır. Trafik ihtiyaçlarınızı karşılayarak hosting paketiniz ile kesintisiz bir işlem sağlayabilirsiniz. Mail kullanımı gibi ihtiyaçlarınız varsa bu ihtiyaçlarınızı da hosting paketiniz üzerinden karşılayabilirsiniz. Fakat yüksek boyutlu ve yüksek ziyaretçi oranlı bir web siteniz varsa bu durumda paylaşımlı hosting paketleri sizin için yetersiz kalacaktır.

Öncelikle trafik kaynaklarınız karşılanamayacağı için sürekli olarak kesintiler yaşarsınız. Ardından disk alanınız yetersiz gelir ve kullanıcı girişleriniz bir süre sonra tamamen kısıtlanabilir. Bu durumda VDS sunucusu kiralayarak tüm sorunlarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz. Kiralama, öncelikle size yüksek performans alanı sağlar. Aynı zamanda tahsis edilen sunucu kullanımınız diğer sanal sunucular tarafından kullanılmayacağından bağımsız olarak çalışır ve birbirini etkilemez. Bu da web sitesi performanslarınız arasında hiçbir kayıp yaşamadan süreçlerinizi tamamlayabileceğiniz anlamına gelir.

Web hosting hizmeti ile kullanabileceğiniz sınırlar hizmet sağlayıcınızın size sunduğu paket özellikleri ile sınırlıdır. Söz konusu sınırların dışına çıkamazsınız. Dışına çıkmak isterseniz hosting paketinizi değiştirmeniz gerekir. Fakat en yüksek özellikli hosting paketiniz de yetersiz kalıyorsa bir VDS sunucusuna geçmeniz gerekir. Öte yandan VDS sunucu ile donanımını kendiniz belirleyeceğiniz ve limitleri de aynı şekilde kendiniz yöneteceğiniz bir sunucu ile çalışırsınız. İkisi arasındaki farkı iyi ayırt etmek gerekir.

Nereden VDS Sunucu Kiralanabilir?

VDS sunucu kiralarken birtakım özelliklere dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle hizmet aldığınız hizmet sağlayıcının güvenilir ve yıllardır bu işi yapan bir sağlayıcı olduğundan emin olmalısınız. Aksi halde performans talebi ile kiraladığınız VDS sunucunuzda pek çok cidi sorun yaşayabilirsiniz. Bu sorunların en başında da çeşitli performans ve hız kayıpları gelir. Hizmet sağlayıcınızdan kaynaklanan sorunlar sebebi ile performans kaybı yaşamak istemezsiniz değil mi?

Güvenilirliğinden emin olduğunuz hizmet sağlayıcıları tercih etmeyi asla atlamayın. Tüm web sitesi verilerinizi barındıracağınız hizmet sağlayıcınızın en üst güvenlik önlemlerini kullanıyor olması sizin için büyük avantaj yaratır. Bu sayede yaşanabilecek olası güvenlik sorunlarına karşı aklınızda soru işareti kalmayacaktır. Aynı zamanda teknik ekip ve ulaşılabilirlik açısından her zaman güçlü bir hizmet sağlayıcıdan VDS sunucu kiralamalısınız ki olası herhangi bir teknik problem durumunda size doğru ve hızlı geri dönüş yapılabilsin. Bu anlamda yetkin bir teknik ekibe sahip olmayan pek çok hizmet sağlayıcı müşterilerini mağdur edebilmektedir.

VDS sunucunuzu nereden kiralayacağınıza karar verirken yapacağınız karşılaştırmada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise aldığınız hizmetlerin birebir karşılaştırması olmalı. Örneğin bazı hizmet sağlayıcılar, VDS sunucu kiralamanın yanında aynı zamanda panel kullanımı için de ayrı bir ücret alır. Bu da CPanel ya da Plesk Panel kurulumları için ekstra bir ücret ödemek anlamına gelir. Karşılaştırmalarınızı yaparken bu detaya özellikle dikkat edin.

Bir diğer önemli nokta ise kurulum hizmetinin ücretsiz verilip verilmediğidir. Yine birçok hizmet sağlayıcı VDS sunucu kurulumunda size destek olmaz. Yalnızca kiralama işlemini yapar ve diğer tüm aşamaları size bırakır. Bu durum, doğal olarak teknik anlamda sizi biraz zorlayabilir. Dolayısıyla karar verirken kurulumu ücretsiz olarak yapan hizmet sağlayıcıları tercih edebilirsiniz. Bu sayede çok daha kolay ve sorunsuz şekilde kurulumunuzu yapabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hizmet sağlayıcınızın size sunduğu hız, RAM ve CPU oranları gibi karşılaştırmaları detaylı inceleyerek karar vermeniz sizin için faydalı olacaktır.

En İyi VDS Sunucu Hizmeti için: Natro

VDS sunucu kiralama hizmeti için bu anlamda sorun yaşamayacağınız en iyi hizmet sağlayıcılardan biri şüphesiz ki uzun yıllardır sektördeki güvenilirliği ve tercih edilirliği ile Natro'dur. Natro'dan bir VDS sunucu kiraladığınızda, öncelikle sektörde sunduğu güvenilirlik ile birlikte size son derece kusursuz bir hizmet sunulur. Teknik ekibi oldukça deneyimli personellerden oluşan Natro, yaşayacağınız her türlü sorunda size hızlı ve net şekilde dönüş yapacaktır. Bu tür hizmet alımlarında en önemli özelliklerden biri bu teknik ekibin tecrübesi ve firmanın güvenilirliğidir. Sonuçta web sitenize ve doğrudan şirketinize ait birçok veriyi teslim ettiğiniz hizmet sağlayıcınızın bu konuda tecrübeli olması çok önemli.

Öte yandan Natro'nun VDS sunucularında sağladığı özellikler pek çok alternatifine göre oldukça avantajlıdır. Ücretsiz kurulum ve teknik destek, ücretsiz panel kurulumu, en üst performans özellikleri ile sunucunuz üzerinde hiçbir sorun yaşamadan web sitenizi barındırabileceksiniz. Farklı paket özellikleri ile ihtiyacınıza göre belirleyebileceğiniz VDS sunucuların fiyat avantajlarından da yararlanabilirsiniz.

8-12-32 veya 64 GB geniş kullanımlara sahip RAM kullanımları, yine 200 GB ile 1 TB gibi büyük boyutlu disk kullanım alanları, 4-8 veya 16 vCPU kullanımları ile pek çok açıdan tam performans alabileceğiniz paketlere erişmeniz çok kolay! Aynı zamanda tüm paketlerinde sunduğu 100 Mbit sınırsız trafik özelliği de oldukça cazip bir avantaj yaratıyor. Bu sayede trafik kaynağınız ne kadar yüksek olursa olsun kesintisiz bir hizmet alabilirsiniz. Tüm bu özellikler ile değerlendirildiğinde en iyi VDS sunucu hizmeti kiralama için Natro tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabiliyor. .