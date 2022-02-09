Uzayda tehlike! Güneş’teki jeomanyetik fırtına, Starlink uydularını vurdu

Jeomanyetik fırtına nedeniyle Güneş’te meydana gelen patlamanın şok dalgası, Dünya’nın atmosferine çarparak atmosferik yoğunluğu etkiledi. Bu nedenle SpaceX, gönderilen 49 uydunun yaklaşık 40 tanesinin anında irtifa kaybetmesine ve yanmasına neden olacağını açıkladı.

Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink, Ocak ayının ortasında 1.500'ü yörüngedeki yerine yerleşen toplam 2 binden fazla uyduyu uzaya fırlattı. Halihazırda kullanılan sistemin 4 bin 400 uyduya kadar desteklediği biliniyor. Dolayısıyla şirketin 2 bin 500'e yakın uydu daha gönderme şansı olduğu belirtiliyor.

Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'e bağlı olan Starlink, bazen talihsizliklerle de gündeme geliyor. Firma geçen hafta fırlattığı uyduların büyük çoğunluğunu, Güneş'te yaşanan bir patlama sonucunda oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle kaybedebileceğini açıkladı.

Güneş'teki jeomanyetik fırtına, Starlink uydularını vurdu

Şirket Salı günü web sayfasında yaptığı açıklamada, fırtınanın tırmanma hızı ve şiddeti nedeniyle atmosferik sürüklenmenin önceki fırlatmalara göre yüzde 50 arttığını söyledi. 3 Şubat Perşembe günü uzaya 49 yeni Starlink uydusu gönderen firma, bundan bir gün sonra jeomanyetik fırtınanın Dünya'nın dış atmosferini vurduğunu aktardı.

Jeomanyetik fırtına nedeniyle Güneş'te meydana gelen patlamanın şok dalgası, Dünya'nın atmosferine çarparak atmosferik yoğunluğu etkiledi. Bu nedenle SpaceX, gönderilen 49 uydunun yaklaşık 40 tanesinin anında irtifa kaybetmesine ve yanmasına neden olacağını açıkladı.

SpaceX, tüm Starlink görevlerinde olduğu gibi, Perşembe günkü 49 uydunun da yaklaşık 210 kmyükseklikte konuşlandırıldığını belirtti. Bu ilk düşük yörünge, bir Starlink uydusu eğer gerektiği gibi çalışmazsa, hızla yörüngesinden çıkıp Dünya atmosferinde yanarak uzay çöplüğü haline gelmemesini sağlıyor.

Cuma günü gerçekleşen jeomanyetik fırtına atmosferin ısınmasına neden oldu. Bu nedenle uyduların konuşlandırıldığı yükseklikte atmosfer yoğunluğu arttı. Bu da Starlink uydularının kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine girmesine ve yanarak yok olmasına sebep olacak.

Kaynak: shiftdelete.net .