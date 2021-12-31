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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Uzayda Plüton kavgası

Uzayda Plüton kavgası

Bir grup araştırmacı, Plüton'u 'cüce gezegen' statüsüne düşürme kararıyla haksız yere karalandığını ve güneş sistemimizin 150'den fazla gezegene sahip olduğunu düşünmemiz gerektiğini söylüyor.

34 Dakika Önce
2021-12-31 00:23:43
Uzayda Plüton kavgası

Bir bilim insanı ekibi, güneş sistemindeki ve uzak yıldızların çevresinde bulunan düzinelerce benzer cisimle birlikte Plüton'un tekrar bir gezegen olarak sınıflandırılmasını istiyor.

Çağrı, Uluslararası Astronomi Birliği'nin Plüton'un yalnızca bir "cüce gezegen" olduğuna karar veren 2006 tarihli tartışmalı kararına karşı çıkıyor.

Plüton, 1930'daki keşfinden bu yana dokuzuncu gezegen olarak kabul edilmişti, ancak astronomik nesneleri isimlendiren IAU, 2006'da bir gezegenin küresel olması, güneşin etrafında dönmesi ve kütleçekimsel olarak diğer nesnelerin yörüngesini "temizlemesi" gerektiğine karar verdi.

Plüton bu gereksinimlerin ikisini karşılar - yuvarlaktır ve güneşin etrafında döner. Ancak yörüngesini “plutinos” adı verilen nesnelerle paylaştığı için yeni tanım kapsamında yer almıyordu.

Sonuç olarak, IAU, güneş sisteminin yalnızca sekiz büyük gezegeni - Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün - olduğunu çözdü ve Plüton listeden düştü.

Ancak Aralık ayında Icarus dergisindeki bir araştırma ekibi tarafından açıklanan bir araştırma, şimdi IAU'nun tanımının astrolojiye (bilime değil, bir tür folklora) dayandığını ve bunun hem bilimsel araştırmalara hem de güneş sisteminin popüler anlayışına zarar verdiğini iddia ediyor.

Bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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