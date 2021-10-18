Ütopik hayal gerçekleşiyor: ‘Uçan taksi’ için tarih verildi

Hava taksi hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Joby Aviation şirketi, 2024 yılına kadar amacına ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

‘Drone' olarak bildiğimiz, koca bir gövdesi ve pervaneleri olan hava araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber yaşam biçimi de değişmeye başladı. Özellikle ulaşım alanında dünya yeni bir devrimin eşiğinde.

Yurt dışı merkezli büyük şirketler, drone ile kargo teslimatını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta Amazon, geçen sene ABD Federal Havacılık İdaresi'nden resmi onay bile aldı.

Diğer taraftan drone kullanımını günlük ulaşım sistemine entegre etmek için çalışmalar sürüyor. Hava taksi hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren Joby Aviation, 2024 yılına kadar amacına ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Hedeflenen tarihe kadar Federal Havacılık İdaresi'nden gerekli onay alınır ve diğer çalışmalar da başarıyla tamamlanırsa, şirket uçan taksi hizmetini faaliyete sokacak.

Uçan taksi için mini havaalanları

inşa edilmesi gerekiyor

Havada gidecek bu araçlar, bildiğimiz droneların büyük hali olacak. Tabii boyut bakımından daha büyük uçak, helikopter, İHA gibi araçlarla aynı hava sahasını paylaşacaklarından, şehir merkezlerine yakın bir noktada konumlandırılmaları gerekiyor. Bunun için de ‘Skyports' olarak adlandırılan mini havaalanları çözüm olarak görülüyor.

Joby Aviation, hava taksi hizmetini ticari hale getirmek için Federal Havacılık İdaresi'nden izin almaya çalıştıklarını belirtti. Her şey yolunda giderse üç yıla kadar uçan taksiyi hayata geçirmeyi hedeflediğini de ekledi.

Şirketin denemeler için kullandığı bir araç, dört yolcu taşıyabiliyor ve 322 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Ek olarak 241 km menzil yapabiliyor.

Joby sözcüsü Oliver Walker-Jones, konuyla alakalı açıklamasında şunları söyledi:

Havadan araç paylaşım hizmetimizi insanların yaşadığı, çalıştığı ve gitmek istediği yerlere yakın konumlarda sunmayı düşünüyoruz. Ayrıca diğer toplu taşıma sistemleriyle bağlantılı bir şekilde, skyport'ları tren istasyonları, havaalanları ve diğer merkezlerle birlikte konumlandırmak için şehirlerle yakın temas içerisindeyiz.”

Joby Aviation, park şirketiyle iş birliği yaptı

BBC'nin haberine göre, şirket ABD'deki bazı otopark çatılarını skyport'a dönüştürmek için kolları sıvadı. Ülkenin en büyük park şirketi Reef Technology ve emlak şirketi Related Companies ile ortaklık kurdu. Oliver Walker-Jones, ileriye dönük hedeflerine ilişkin “Ortaklarımızla, cazip fırsatlar sunan skyport'lar oluşturmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.