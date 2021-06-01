Ünlü fizikçi Stephan Hawking'in eşyaları müzede sergilenecek: Mirası bölüşüldü!

Ünlü bilim insanı olan Stephan Hawking'in kişisel ve bilimsel makaleleri Londra Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sevenleri ile buluşacak. Stephan Hawking'in eşyaları nerede sergilenecek? Stephan Hawking'in hangi eşyaları müzede sergilenecek? İşte detaylar...

2018 yılında hayata gözlerini yuman ünlü bilim insanı ve fizikçi Stephan Hawking'in mirası pay edildi. Stephan Hawking'in çoçukları, Robert Hawking, Tim Hawking ve Lucy Hawking miras bölüşümü sonrası ortak bir karar ile, ünlü fizikçinin kişisel eşyalarını İngiliz hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrasında Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi ve Londra Bilim Müzesi ile sevenleri buluşturma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında yakın tarihimizin en ünlü bilim insanlarından Hawking'in önemli bilimsel ve kişisel makale koleksiyonu Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne devredildi.

Tekerlekli sandalyesi müze koleksiyonuna eklenecek

Stephan Hawking'in genç yaşta geçirdiği talihsiz nöron hastalığı sebebiyle kullandığı tekerlekli sandalyesi ve insanlar ile iletişim kurmak için geliştirilen iletişim ekipmanlarıda müzede sergilenecek. Koleksiyona ek olarak ünlü fizikçinin parmak iziyle imzaladığı bilimsel araştırmalar, doktora tezi, madalyaları ve daha pek çok materyali Londra bilim müzesi'nde sergilenmek üzere yerini alacak.

Hawking'in eşyaları gelecek nesillere ışık tutucak!

Londra Bilim Müzesi'nin yöneticisi olan Ian Blatchford, Stephen Hawking'in eşyaları ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Stephen Hawking'in ofisini ve tarihi içeriğini koruyarak, gelecek nesillere dünyanın önde gelen teorik fizikçilerinin dünyasının derinliklerine inebilme fırsatını sunacağız. Profesör Hawking, fizik yasalarını yeniden yazmak ve milyonların kalbine dokunmak için tıp yasalarına meydan okudu. Bu olağanüstü eşyalar, bir sonraki Profesör Hawking'e çevremizdeki dünyayı merak etmesi için ilham verebilir." ifadelerini kullandı.

Cambridge Üniversitesi 3 bilim insanın eserlerine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor

Cambridge Üniversitesi arşivinde Zamanın Kısa Tarihi'nin ilk taslağı dahil olmak üzere 1944 yılından 2008'e kadar uzanan mektupları, kariyerinin ilk dönemlerinde yayımlanan imzalı bilimsel el yazmaları yer alacak. Stephen Hawking'in toplamda 10 bin sayfalık arşivini satın alan Cambridge Üniversitesi, bu arşivi Isaac Newton ve Charles Darwin'in arşiviyle birleştirmiş olacak. Bu da dünya bilimine etki eden 3 önemli insanın eserlerinin tek bir üniversite kütüphanesi birleşeceği anlamına geliyor.

Hawking'in çocuklarından açıklama

Stephen Hawking'in mirasının önemli parçalarını iki büyük kurumla paylaşan Lucy, Robert ve Tim Hawking'in yaptıkları ortak açıklama ise şu şekilde:

"Bu iki önemli kurumun gelecek nesillerin yararına babamızın hayatının çalışmalarını koruyacağından ve mirasını mümkün olan en geniş takipçi kitlesine ulaştıracağından çok memnunuz. Babamız, herkesin bilimle ilgilenme şansına sahip olması gerektiğine şiddetle inanıyordu, bu yüzden mirasının Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından güvence altına alınacağına sevinecektir.

Umudumuz, babamızın bilimsel kariyeri, yaşamı boyunca ürettiği olağanüstü çalışmaya dayanarak, evrenin doğası hakkında yeni anlayışlar bulmaları için gelecekteki bilim insanlarına ilham vermeye devam edecek olmasıdır. Babamız on yıllar boyunca Cambridge Üniversitesi'ndeki yaşam dokusunun bir parçasıydı ve Bilim Müzesi'nin seçkin bir üyesiydi, bu yüzden onun ve bizim için çok değerli olan bu ilişkilerin daha uzun yıllar devam edeceği görülüyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.