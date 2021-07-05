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Ünlü analist iPhone kodlarını deniyordu. O kodu girdi Wi-Fi'si bozuldu!

Ünlü analist Carl Schou, iPhone üzerinde çalışma ve testlerini sürdürürken yazdığı bir kod sonucunda Wi-Fi'si devre dışı kaldı. iPhone'nun Wi-Fi'sini devredışı bırakan kod nedir? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
05.07.2021 15:19:43
Ünlü analist iPhone kodlarını deniyordu. O kodu girdi Wi-Fi'si bozuldu!

İki dev işletim sistemi iOS ve Android yeni sürüm ve yazılımlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcılara ulaşmadan önce envai çeşit test ve denemelerden geçen yazılım sürümleri, geniş bir deryaya sahip olduğundan hata ve yanlışlıkları beraberinde getirebiliyor. Hataların kullanıcılardan gelen geridönüşler ile güncelleme sürümleri yayınlanarak sorunlar çözümlenmeye çalışıyor. Ancak bazı hatalar herkesin karşılaşabileceği cinsten olmuyor.

Ünlü analist ve tersine mühendis Carl Schou, iPhone Wifi adına yazdığı bir kod sonucunda Wi-Fi'sinin devredışı kaldığı ve birdaha düzeltemediğini açıkladı. Wi-Fi ağ adını “%p%s%s%s%s%n” yapan Carl Schou, telefonun kablosuz özelliğinin tamamen devre dışı kaldığını fark etti. Bu olayla tüm dünyanın gündemine gelen analist, daha fazlası olabileceğinden şüphelendi. Yaşadığı sorunun üstüne giden araştırmacı, aynı hatayı başka bir kod ile tekrar gözlemledi. “‘%secretclub%power” ikinci kod ile de aynı hatayı alan Schou, bu kod ile Wifi adını değiştiren kullanıcıların kalıcı olarak Wi-Fi'sinin devredışı kaldığını söyledi.

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Teorik olarak Wi-Fi ayarları cihazı sıfırladığımızda düzeliyor ancak Carl Schou, iki iOS cihazda herhangi bir düzelme yaşanmadığını ve cihazların şu an için kullanılamaz olduğunu belirtti. Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı şu an için belirsizliğini korurken, “%s, %p ve %n” karakterlerinin hatanın temel nedeni olduğu düşünülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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