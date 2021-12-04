Umut İsmetoğlu’nun CEO’su olduğu Türk Mobil Oyun Şirketi Zerosum, Amerikalı oyun şirketi grubu Zynga’a satıldı

Geliştirdiği oyunlar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 42 farklı ülkede ilk 5’e girmeyi başaran mobil oyun şirketi Zerosum, Rollic Games tarafından satın alınarak oyun devi Zynga grubu şirketinin bünyesine katılıyor.

Türk mobil oyun şirketi Zerosum, henüz Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyken dikkatleri üzerine çeken iki isim, Umut İsmetoğlu(24) ve Hasan Burak Demir(24) tarafından iki yıl önce kuruldu. Zerosum, şu anda 35 kişiden oluşan ekipleriyle İstanbul'da faaliyet gösteriyor. İki yıl gibi kısa bir süreye oldukça başarılı işler sığdıran Zerosum mobil oyun şirketi, başarısıyla globaldeki oyun şirketlerinin ilgi odağı oldu. Dünya devi ve Amerika NASDAQ'da halka açık olan en büyük oyun şirketlerinden Zynga grubunun dikkatini üzerine çekti ve stratejik görüşmeler önemli bir satın alma ile sonuçlandı. Ve bu arada özellikle belirtmek gerekir ki; Zerosum hiç yatırım almamış bir şirket ve satın alma öncesi tüm hisseleri Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir'e aitti.

Zerosum'ın geliştirmiş olduğu başarılı mobil oyunlar arasında barista konseptiyle tasarlanmış olan Barista Life, tekniği ve tasarımıyla öne çıkarak kısa sürede önemli bir popülarite yakalamıştı. Mobil oyun listelerinde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 42 farklı ülkede ilk 5'e girmeyi başarmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yollarınız nasıl

kesişti ve Zerosum mobil oyun şirketini kurmaya nasıl karar verdiniz?

Umut İsmetoğlu: “Burak'la Boğaziçi Üniversitesi sıralarında tanıştık. Ortak derslerimizin olması ve ilgi alanlarımızın kesişmesi daha da yakın arkadaş olmamıza vesile oldu. Mobil oyun alanını hep ilgi çekici buluyorduk ve üniversitenin son senesinde Zerosum'ı kurmaya karar verdik. Ben Google'da çalışıyordum, Burak bir yatırım bankasında çalışıyordu ve işlerimizi bırakarak tüm zamanımızı buraya verdik. Kısa sürede ekibimizi kurduk ve yüksek kalitede oyunlar geliştirmeyi başardık. Hedeflerimize ulaşmak için yoğun tempodaki çalışmalarımız ise bize milyonlarca oyuncu ve kullanıcı ile geri dönmüş oldu.” dedi.

Bu satın alma sonrasında Zerosum nasıl bir hedefe gidecek?

Umut İsmetoğlu : “Zerosum 2 sene içerisinde büyük başarılar elde eden ve çok iyi bir ekibe sahip olan bir firma, şimdi Rollic Games ve Zynga ile birlikte çok daha güçlü bir hale geldi. Zynga ve Rollic Games'in mobil oyun konusunda tecrübesini de kullanarak önümüzdeki zamanda dünyada ses getirecek oyunlar geliştireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.