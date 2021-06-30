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Uçan araba 35 dakikalık testi başarıyla geçti

Slovakya'da bir uçan araba prototipi 35 dakikalık testi başarıyla tamamladı.

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30.06.2021 13:58:01
Uçan araba 35 dakikalık testi başarıyla geçti

İki şehir arasında uçan otomobil 2500 metre yüksekliğe ve 170 kilometre hıza ulaştı.

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En büyük fütüristik hayallerden biri olan uçan arabada önemli bir aşama geride kaldı.

Slovakya'da gerçekleştirilen testlerde bir uçan araba prototipi iki şehir arasında seyahat etti.

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Slovakya'nın Nitra kentindeki havalimanından kalkan uçan araba başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına iniş yaptı.

Klein Vision adındaki şirketin geliştirdiği AirCar adındaki uçan arabanın, otomobilden uçağa dönüşmesi sadece 2 dakika 15 saniye sürüyor.

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200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba aynı anda 2 kişiyi taşıyabiliyor.

AirCar dikey iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor. Uçan otomobilin havalanması için piste ihtiyaç duyuluyor.

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Yaklaşık 2500 metre yüksekliğe ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aştı.

Aracın geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar'ın tamamlandığında 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

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Morgan Stanley'in 2019 yılındaki tahminie göre uçan araba sektörü 2040'ta 1.5 trilyon dolar büyüklüğe erişebilir.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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