Twitter yönetiminde yaprak dökümü sürüyor

2021'in son aylarında kurucu üyelerinden biri olan Jack Dorsey'i kaybeden Twitter'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden biri olarak görülen Twitter'da yaprak dökümü sürüyor. Son olarak 2021 yılının Kasım ayında, şirketin kurucu üyelerinden biri olan ve uzun süredir Twitter'ın CEO'luk görevini üstlenen Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Şirketin CTO pozisyonunda yer alan Parag Agrawal'ın CEO'luk koltuğuna oturması sonrasında, şimdi de Twitter'ın güvenlik ekibinin iki lideri şirketle yollarını ayırdığını açıkladı.

Twitter, ayrılığın gerekçesini açıklamamayı tercih etti

Twitter Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin güvenlik biriminin başında yer alan şefinin artık Twitter için çalışmayacağını ve önümüzdeki haftalarda görevinden ayrılacağını resmen açıkladı. Peiter ‘Mudge' Zatko, 2020 yılından beri Twitter yönetiminde görev yapıyordu.

Bu değişiklik, Jack Dorsey'in Kasım ayında CEO görevinden istifa etmesi ve o zamandan beri sosyal medya şirketinin liderlik yapısını yeniden organize etmeye karar veren Parag Agrawal'ın görevi devralmasının ardından yaşanan ikinci ayrılık oldu. Twitter cephesi, yapılan ayrılık açıklamasında herhangi bir detay paylaşmadı.

Bu anlamda, 2020 yılında Twitter'da güvenlik şefi olmadan önce ünlü bir hacker olarak bilinen ve platformdaki birçok güvenlik açığını tek başına keşfeden ‘Mudge' mahlaslı Peiter Zatko‘nun şirketten neden ayrıldığı bilinmiyor. Zatko'nun yanı sıra yine güvenlik ekibinin liderlerinden bir olan Rinki Sethide görevinden ayrılıyor. Konuyla ilgili ulaşılan iki isim de ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Kaynak: shiftdelete.net .