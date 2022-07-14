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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Twitter yeniden erişime açıldı

Twitter yeniden erişime açıldı

Bugün saat 15:00 civarında dünyada erişim sorunu yaşanan Twittir'da sorun saat 16:00 civarlarında giderildi.

1 Saat Önce
2022-07-14 15:29:09
Twitter yeniden erişime açıldı

Sosyal medya devi Twitter'da bugün saat 15.00 civarı yaşanan ve bir saat sürene sorun giderildi.

Twitter'de kısa süreliğine yaşanan sorun şöyle:

Sosyal medya devi Twitter, bugün saat 15.00 civarı itibarıyla büyük bir sorun yaşamaya başladı. Birçok kullanıcı, Twitter'a erişim sağlayamaz hale geldi. Kullanıcıların bazıları doğrudan platforma girmeye çalışırken, bazıları ise platforma girdikten sonra hata mesajlarıyla karşılaştı.

Twitter'da yaşanan söz konusu sorun yalnızca Twitter'ın internet sitesi değil, mobil uygulamasında da geçerli durumda. Mobil uygulamadan Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, “Tweetler şu anda alınamıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyin.” hatasıyla karşılaştı.

 

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Erişim sorunun yanı sıra Twitter ana sayfasında ilginç de bir manzara ortaya çıkmaya başladı. Twitter'ın internet sitesine ulaşmaya çalışan kullanıcılar, böyle bir manzarayla karşılaştı.

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Twitter hakkındaki şikâyetler de tavan yaptı:

Geçtiğimiz dakikalardan bu yana Twitter'a erişemeyenlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Downdetector verilerine göre saat 15.00'a doğru pek çok kullanıcı Twitter'da sorun yaşadığını raporladı.

Sorun sadece Türkiye'de değil:

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Yine Downdetector'ın bölgesel verilerine baktığımızda sorunun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde de yaşandığını görüyoruz. Bu da sorunun bölgesel değil, genel bir sorun olduğunu gösteriyor.

Ancak erişim sorunu saat 16.00 sıralarında giderildi ve Twitter yeniden erişime açıldı.

Kaynak: webtekno.com

 

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