Twitter nedir? Twitter'dan hesap nasıl açılır?

Milyonlarca insan tarafından kullanılan paylaşım sitelerinin başında gelen Twitter her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaktadır. 15 yıllık bir geçmişi olan Twitter, her geçen gün yeni özellikleri ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Birçok kişi Twitter hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki Twitter nedir? Twitter ne zaman kurulmuştur? Twitter logosunun anlamı nedir? Twitter karakter limiti ne kadardır? Twitter’dan hesap nasıl açılır? Twitter’da kullanılan tabirlerin anlamı nedir? Twitter hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? Twitter hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Milyonlarca insan tarafından kullanılan paylaşım sitelerinin başında gelen Twitter her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaktadır. 15 yıllık bir geçmişi olan Twitter, her geçen gün yeni özellikleri ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Birçok kişi Twitter hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki Twitter nedir? Twitter ne zaman kurulmuştur? Twitter logosunun anlamı nedir? Twitter karakter limiti ne kadardır? Twitter'dan hesap nasıl açılır? Twitter'da kullanılan tabirlerin anlamı nedir? Twitter hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? Twitter hesap silme işlemi nasıl yapılır?

İnsanlar tarafından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı günden güne artmaktadır. Bu sosyal medya paylaşım sitelerinin başında Twitter gelmektedir. Twitter kullanıcıları, Twitter üzerinden duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşabildikleri gibi farklı insanları da takip ederek onların paylaşımlarını da görebilir. Her geçen gün farklı özellikleri ile kullanıcılarının karşısına çıkan Twitter, dünyanın dört bir yanında ünlü insanlar, devlet başkanları da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter hakkında birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile Twitter…

Twitter ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur?

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Twitter, 2006 yılında San Fransisco'da 14 kişilik bir arkadaş grubunun çabaları ile kurulmuştur. Bu arkadaş ekibinde yer alan Jack Dorsey, geliştirmiş olduğu web tabanlı bir sistem ile insanların birbirleriyle internet üzerinden rahatlıkla mesajlaşmalarına olanak sağlamayı hedeflemiştir.

Bu fikri, uygulamaya koyan Jack Dorsey 21 Mart 2006 yılında Türkiye saati ile 20:50:14'de ilk paylaşımı yaparak tarihe geçmiştir.

Twitter logosu ne anlama gelmektedir?

Twitter uygulaması kadar, uygulamanın logosuda dünya çapında oldukça ilgi görmüştür. Twitter logosunda yer alan ve Larry olarak anılan kuş figürüne neden Larry dendiği oldukça merak konusudur. 2011 yılında Peter Stringer'ın bir twitine cevap yazan Twitter'ın kurucularından Biz Stone, logodaki kuşa Larry adının NBA basketbol takımlarından Boston Celtic'in oyuncusu Larry Bird'den geldiğini söylemiştir.

Twitter karakter sınır ne kadardır?

Twitter'ın ilk dönemlerinde kullanıcılar en fazla 140 karaktere sahipti. Fakat daha sonra alınan bir kararla Twitter'daki karakter sayısı iki katına çıkarak 280 oldu.

Twitter'dan hesap nasıl açılır?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir hesap açmak isteyen kullanıcılar sırasıyla şu adımları takip etmelidirler;

Öncelikle twitter.com/signup adresine gidilir.

Daha sonra ekranda bulunan “Kaydol” butonuna basılır.

Kaydol butonuna basıldıktan sonra “Hesabını” oluştur seçeneği çıkar.

Bu işlemde ad, telefon numarası veyahut e-posta gibi kişisel bilgiler istenir.

Kayıt işleminde hesabın onaylanabilmesi için girilen telefon numarası veyahut e-posta adresine kod gönderilir.

Gönderilen kod uygun bir şekilde girildikten sonra ileri seçeneğine tıklanır.

Bu işlemden sonra hesabımızı kendimize göre şekillendirmeliyiz. Ekranımıza gelen “Deneyimini kişiselleştir” seçeneği ile Twitter hesabımızda görmek istediğimiz alanları seçeriz.

Seçim yaptıktan sonra ise İleri seçeneğine tıklayarak hesabımızı kullanabiliriz.

Hesabımızı daha da kişiselleştirmek için Ayarlar kısmına gidebiliriz.

Twitter'da kullanılan tabirlerin anlamı nedir?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan Twitter, kendine has belli tabirler barındırmaktadır. Bu tabirler şöyledir;

TT (Trending Topic)

Trendin Topic, Twitter üzerinde yer alan ve o gün boyunca en çok konuşulan 10 konuyu içermektedir. Trending Topic listesi ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Her ülkenin kendine has bir Trending Topic listesi olduğu gibi dünya çapında da bir Trending Topic listesi mevcuttur.

Bir konunun gündeme girebilmesi için Twitter kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlarda o konunun ismini hashtagli (etiket) bir biçimde kullanması gerekmektedir. Bu tarz paylaşımlar birçok kişi tarafından görülebilmektedir.

FF (Friday Follow)

Twitter'da belli bir dönem oldukça sık kullanılan jargonlardan biri olan FF (Friday Follow), en basit tabirle Twitter kullanıcılarının tavsiye niteliğinde takip önerisinde bulunması olarak nitelendirilir.

RT (Retweet)

RT (Retweet), Twitter'ın en çok kullanılan özelliklerinin başında gelmektedir. RT (Retweet), bir Twitter kullanıcısının başka bir Twitter kullanıcısının gönderisini paylaşmasıdır.

DM (Direct Message)

Twitter sadece gönderi paylaşım yapılabilen bir sosyal paylaşım sitesi değildir. Bunun yanı sıra, Twitter kullanıcıları kendi aralarında mesajlaşabilmektedirler. DM (Direct Message) olarak bilinen mesajlaşma vasıtasıyla bireysel veyahut grup şeklinde mesajlaşma olanağı mümkündür.

Mention

Eğer bir Twitter kullanıcısının adını kullanarak ona cevap vermemiz veyahut hakkında bir şeyden bahsettiğimiz Mention olarak nitelendirilir.

Hashtag

Türkçe'de etiket olarak bilinen Hashtag vasıtasıyla, kullanıcılar istedikleri konu veyahut kitleye kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Twitter üzerinden hashtag yapmak için “#” bu karakter kullanılarak arama yapılır.

Listeler

Liste Twitter'da yer alan ve oldukça özgün özelliklerden biridir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kendi listelerini oluşturabilir veyahut oluşturulmuş başka bir listeye dahil olarak, sadece bu listelerden gelen paylaşımları görebilirler. Twitter üzerinden liste hazırlama esnasında dikkat edilmesi gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlar şöyledir;

Hesap başına 1000 Listeye izin verilmektedir

Liste başına 5000 hesaba izin verilmektedir

Liste adları 25 karakteri geçemez

Liste adları rakamla başlayamaz

Twitter hesap dondurma ve Twitter işlemi nasıl yapılır?

Twitter, uygulama üzerinden doğrudan hesap silme gibi bir işlem yapmamaktadır. Hesap silme işlemi ancak 30 günlük bir dondurma sürecinden sonra gerçekleşmektedir. Dondurulan hesaba 30 gün boyunca giriş yapılmadığı taktirde, hesap otomatik olarak silinir. Twitter hesabının silinmesiyle birlikte takipçiler, takip edilenler, paylaşımlar ve görseller de dahil olmak üzere tüm veriler silinmektedir. Bu noktada Twitter, kullanıcılarına hesaplarını silmeden önce tüm verilen indirilmesi olanağını sağlar. Bunun için Twitter uygulamasından Ayarlar bölümüne gidip Twitter verileri kısmından yaptığımız paylaşımları rahatlıkla indirebiliriz. Eğer dondurma işlemi yapılacaksa, bu işlem süresince verilerin silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Silme işlemi nasıl yapılır?

Masaüstü Twitter uygulaması için;

Öncelikle masaüstü tarayıcıdan Twitter sitesine gidilir.

Daha sonra hesap kullanıcı adımız veya e-postamız ile şifremizi girerek hesabımıza giriş yaparız.

Ana sayfanın sol tarafından bulunan menüden Daha Fazla kısmına tıklayarak, orada çıkan seçeneklerden Ayarlar ve Gizlilik sekmesini seçeriz.

Ayarlar ve Gizlilik sekmesinde ilk sırada bulunan Hesap kısmına gireriz.

Hesap kısmının en altında yer alan Hesabını Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklarız.

Bu kısma tıkladıktan sonra önümüze hesabımızı dondurmamız ile alakalı belli bilgiler çıkar. Bunları okuduktan sonra en altta bulunan Devre dışı bırak kısmına tıklarız.

Önümüze çıkan ekrana hesabımıza ait şifreyi girmemizi gerekir. Şifremizi girdikten sonra, hesabımızı devre dışı bırakırız.

Mobil Twitter uygulaması için;

iOS veya Android sistemli mobil cihazımızdan Twitter uygulamasını açmamız gerekir.

Sol üst kısımda bulunan menü işaretinden Ayarlar ve Gizlilik bölümünü gireriz.

Bu kısımda Hesap'a seçeneğine tıklayarak hesap ayarlarını açarız.

Hesap ayarları kısmında en altta yer alan Hesabınızı devre dışı bırakın yazısına tıklarız.

Bu kısma tıkladıktan sonra önümüze hesabımızı dondurmamız ile alakalı belli bilgiler çıkar. Bunları okuduktan sonra en altta bulunan Devre dışı bırak kısmına tıklarız.

Önümüze çıkan ekrana hesabımıza ait şifreyi girmemizi gerekir. Şifremizi girdikten sonra, hesabımızı devre dışı bırakırız.

Bu adımlar sayesinde Twitter hesabınızı kolaylıkla dondurabilirsiniz. 30 gün boyunca hesabınıza giriş yapmadığınız taktirde hesap kendini otomatik olarak siler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.