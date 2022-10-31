Twitter mavi tık ücretli mi oldu? Mavi tik aylık ücreti ne kadar olacak? Sosyal medya devi Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk'tan mavi tik alan kullanıcıları üzen bir hamle geldi. Mavi tık almak için uzun süre uğraşan kullanıcılar için aylık ücret alınacağı iddia edildi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da yeniliklerin sinyali gelmeye başladı. Tesla'nın sahibi milyarder iş insanı Elon Musk tarafından resmen satın alınan Twitter'da mavi tık abonelerini zor günler bekliyor gibi. Mavi tik olan kullanıcılarda aylık ücret talep edileceği gelen iddialar arasında.Twitter mavi tık ücretli mi oldu? Mavi tik aylık ücreti ne kadar olacak? soruları ise platformda şu sıralar oldukça fazla soruluyor.

Twitter mavi tık ücretli mi oldu?

Hesap doğrulaması yapılmış mavi tik almış hesaplardan ücret alınabileceği beliritliyor. Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bazı değişikliklerin yapılması bekleniyordu zaten ama bu denli radikal bir değişim kimse beklemiyordu. Twitter'ın yeni sahibi Musk ayrıca paylaşım karakter sınırlaması konusunda da yenilikler yapmayı planlıyor.

Mavi tik aylık ücreti ne kadar olacak?

Twitter mavi tik olayı gündemde yer almaya devam ediyor. Twitter aylık 4,99 ABD doları değerindeki isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue'yu tüm mavi tik kullanıcıları için zorulu yapmaya hazırlandığı idda edildi. Musk'ın ücretli olan Twitter Blue aboneliğinin fiyatını aylık 5 dolardan 20 dolara çıkarmak istediği belirtiliyor. Ayrıca Twitter Blue aboneliğinin mavi onay rozetli hesaplar için zorunlu olması da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse platformdaki tüm onaylı hesaplar aylık 20 dolar ücret ödemek zorunda kalacak. Musk'ın bu değişikliği bir hafta içinde yayınlanmasını istediği de belirtildi.

Twitter karakter sınırı kalkacak mı?

Twitter'da en uzun tweet 280 karakterden oluşuyor ve bunun da değişmesi bekleniyor. Twitter'da karakter sayısının yanından video dakika sayısının da uzatılması bekleniyor.

Twtter kaç abonesi var?

Kaç tane Twitter hesabı var? toplam var 1.3 milyar Twitter hesabıancak yalnızca 330 milyon aktif kullanıcıdır.

Twtter nedir?

Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

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